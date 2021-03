Niñez de Nicaragua celebra Día Mundial del Síndrome de Down

Foto: Este 21 de marzo a nivel mundial se celebra un día especial/TN8

Una mañana llena de alegría vivieron los estudiantes del centro de educación especial Melania Morales, en el festival de amor y solidaridad, celebrando el Día Mundial del Síndrome de Down.

La calidad y calidez humana caracteriza las atenciones que a diario se brindan en este centro educativo.

"Los niños con síndrome de down acá son 57 en las diferentes modalidades que atendemos tanto en el preescolar como educación de primaria, son 57 niños ya diagnosticados con este síndrome, y este tipo de actividades son muy importantes se puede ver el cómo están de contentos, felices y yo creo que esto es parte de esas rutas educativas que el Ministerio de Educación en conjunto con nuestro Gobierno promueven para nuestros niños y niñas, esta recreación sana, esta armonía y este buen vivir y es así cómo se sienten ellos", dijo Marifrancis Rivas, directora del centro.

Jóvenes de la Promotoría Solidaria aseguraron que a través de estas actividades se promueve la recreación sana de estos niños, que gozan de cuidados especiales de manera gratuita en este centro educativo.

"Estamos en un lugar que nos llena de alegría y regocijo porque sobretodo venimos más que a trasladar valores, también venimos a aprender de estos niños, estos niños que con mucho amor y con mucho aprendizaje y a través de nuestro Buen Gobierno que ha instalado y ha dado las condiciones necesarias para que ellos tengan un aprendizaje esencial y sobretodo inclusivo, de esta forma lo celebramos", aseguró Alex Galeano, de la Promotoría Solidaria.

Atención gratuita

Padres de familia aseguran sentirse contentos de tener a sus hijos en un centro de estudios de calidad, que garantiza aprendizaje inclusivo.

"Muy feliz de tener a mi niño acá, una vez cuando iba en un taxi venía una Señora y me hizo la pregunta, porque ella tiene a su niño con síndrome de down y me dijo dónde está el suyo y yo le dije que viniera aquí a colegio Melania Morales porque aquí los aceptan a todos los niños y les dan muy buenos cuidados, aquí pueden venir y traerlos totalmente gratuito no paga nada", dijo la mamá Yelba Méndez.

Este 21 de marzo a nivel mundial se celebra un día especial; el acceso adecuado a la atenciones médicas, así como a los programas de intervención temprana y de enseñanza inclusiva, forman parte de la restitución de derechos que promueve el Gobierno de Nicaragua a través del Ministerio de Educación.