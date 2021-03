Desarrollan el IV Foro Nacional de Odontología en Nicaragua

Foto: Foro de odontología en Nicaragua / TN8

El Instituto Tecnológico de la Salud fue el escenario del IV Foro Nacional de Odontología este viernes, donde especialistas ampliarán sus conocimientos con ponencias de médicos de Chile, Brasil y expertos nicaragüenses.

Los temas abordados en este encuentro fueron el tratamiento de las enfermedades de caries en pediatría, protocolos clínicos del COVID-19 para el control de aerosoles, el manejo odontológico del bebé, manejo de pacientes crónicos, complicaciones de infecciones odontogénicas en el embarazo, así como moral ética y mala praxis en un enfoque en cirugía oral.

Te interesa: Residentes del Hospital Manolo Morales presentan estudios médicos

"El Ministerio de la Salud cuenta con unidades de salud odontológicas, en los últimos años con el desarrollo de las clínicas móviles que andan en todo el territorio del país una de las primeras prioridades es que todas brinden atención odontológica y esto ha venido a complementar la atención de la salud", dijo el doctor Samir Aguilar, director de formación de docentes.

Son más de 70 especialistas los que participan en este encuentro, como parte de la programación que tiene el MINSA, en cuanto al plan de desarrollo humano donde contempla la actualización en todos los profesionales de la salud.

Atención mejorada

Foto: Foro de odontología en Nicaragua / TN8

"Dentro del programa Amor para los más Chiquitos tenemos el tratamiento del flúor en los colegios, donde se hace de manera anual y se hacen sesiones y en las clínicas móviles tienen esa atención", detalló el doctor Aguilar.

"Realmente esta es una bendición el poder participar en este congreso de Foro Nacional de Odontología, gracias al presidente de Nicaragua y la compañera Rosario Murillo ya que odontología en Nicaragua por 16 años fue olvidada, no solamente para la población sino también para los odontólogos que trabajabamos en esta profesion, porque no había formación académica y no había enriquecimiento de los conocimientos", señaló Edeliet Zamora, odontóloga.

El objetivo de estos congresos es para que especialistas avancen en investigaciones sobre los diversos tratamientos odontológicos coordinado con la UNAN-Managua.