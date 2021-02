"No quiero ninguna otra mujer en mi vida", historia de amor en Nicaragua

Foto: Hombre enamorado de su esposa en Nicaragua / TN8

La promesa que un día hicieron al casarse (en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte los separe), lo ha venido cumpliendo a cabalidad el matrimonio conformado por Álvaro Ugarte y su esposa Wendy Toruño, quien ha sido su brazo fuerte en los últimos meses, ante un diagnóstico inesperado.

"Has estado en las buenas y en las malas, en mis enfermedades y malos momentos, me regalaste a mis tres hijos que yo tanto amo. Solo quiero que sepas Negra que te amo y que no quiero ninguna otra mujer en mi vida", dijo entre llantos Ugarte.

Te interesa: Pareja de chinandeganos han triunfado en el amor con muchas hamburguesas

Una radiografía realizada a a Álvaro revelaron dos hernias en su columna. Su esposa más allá de no abandonarlo, lo cuida y apoya incondicionalmente. "Quiero envejecer a la par tuya", finalizó el enamorado esposo.

Toda una vida juntos

Llevan 12 años de relación, han compartido en la riqueza y pobreza, y cada día se comprometen el uno con el otro. Tienen tres hijos, junto a ellos han superado penas, rabias, alegrías, llanto y felicidad.

El enamorado hombre envió sus datos para la promoción "Declarate en Crónica TN8", saliendo favorecido.

Foto: Hombre enamorado de su esposa en Nicaragua / TN8

Un equipo llegó hasta el centro de labores de Wendy pero por motivos ajenos de su voluntad no pudo salir a nuestro encuentro, aún así el mariachi Garibaldi cantó y nuestro amigo recibió el ramo de Floristería Sacuanjoche y Chocolates Ozel.

Recuerde que usted puede participar en nuestra promoción, si usted quiere sorprender a esa persona especial, su crush, su novio, su esposo, o esa persona que tanto le gusta, no siga esperando más y envíe sus datos al 7832-0088.

Wendy recibió sus flores y chocolates y prometió seguir amando más a su detallista esposo, quien se desempeña en labores de soldadura.

Foto: Hombre enamorado de su esposa en Nicaragua / TN8