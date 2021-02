05 de febrero: Estas son las noticias de Nicaragua con las que debes iniciar tu día

Foto: Incendio en vivienda de Managua / TN8

Preparamos un resumen de las noticias más importantes que han ocurrido en el país.

INATEC garantiza infraestructura para el ciclo académico 2021 en Nicaragua

Foto: Centro tecnológico en Nicaragua / TN8

De cara al inicio del año educativo en los diferentes centros técnicos del país, autoridades del Instituto Tecnológico Nacional realizaron este jueves un recorrido por las instalaciones del centro técnico Simón Bolívar, con el objetivo de presentar las condiciones en infraestructura para este año 2021.

"Para este año nosotros vamos a estar recibiendo 36 mil 717 protagonistas a partir del día lunes en este primer semestre, y esa es una cantidad grande de protagonistas becados todos. Desde este programa gratuito de nuestro Gobierno que van a estar en cada uno de los centros tecnológicos y esto implica el asegurar condiciones en términos de las aulas teóricas, la laboratorios, talleres, parcelas y entonces estamos listos con ese banderillazo de cada centro tecnológico, tanto nuestros docentes como los ambientes de estudio", informó César Ríos, director general de formación profesional de INATEC.

Autoridades del instituto anunciaron la espera de más de 36 mil protagonistas a las diferentes carreras, las que darán apertura este 8 de febrero. Continuar leyendo

Sillas de ruedas para personas con discapacidad en el Caribe Sur

Foto: Víveres y sillas de ruedas para personas con discapacidad en el Caribe Sur/TN8

En dos camiones ingresaron vía terrestre a Bluefields a través de la carretera entre Bluefields y Nueva Guinea 89 sillas de ruedas junto a 169 cajas de víveres y 20 quintales de ropa para personas con discapacidad de los municipios del Caribe Sur, así lo dio a conocer la presidenta de la Comisión Mujer, Niñez, Adolescencia y Discapacidad del Consejo Regional Autónomo del Caribe Sur Alba Vargas.

"Hoy estamos recibiendo este importante donativo que viene a beneficiar a 89 protagonistas, que son personas con discapacidad de los municipios de Bluefields, Corn Island, La Cruz de Río Grande, Desembocadura y El Tortuguero, a partir de mañana se empezará a hacer las entregas de esta ayuda en Bluefields casco urbano y rural".

Ignacio Cardona de la secretaria de personas con discapacidad del Gobierno Regional Autónomo del Caribe Sur dijo "siempre el sector de personas con discapacidad ha tenido el apoyo oportuno de parte del Gobierno Nacional". Leer más

Ley de Defensa de los Consumidores: conozca los alcances y beneficios de su reforma​​​​​​​

Foto: Sesión parlamentaria en la Asamblea Nacional / TN8

En la sesión de este jueves, los diputados finalizaron la discusión y aprobación en lo particular de la Reforma y Adición a la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Para los parlamentarios la aprobación de esta reforma de Ley es una excelente noticia para más de 6.3 millones de nicaragüenses que son consumidores y usuarios, ya que la misma promueve la no discriminación de las personas por cualquier motivo.

“Luego de eso hay un segundo elemento que es muy importante que es el reconocimiento de la dimensión del Estado nicaragüense como un gran consumidor y usuario en este país (…) Había una idea de que el Estado solamente se regía con la Ley de Contrataciones del Sector Público y no es cierto, hay relaciones de consumo que desarrolla el Estado con los particulares que no están cubiertos por esa Ley”, dijo el diputado Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto.

El diputado explicó que la relevancia de esta reforma consiste en incluir medidas muy puntuales para los usuarios y consumidores de servicios financieros. Continuar leyendo

Voraz incendio arrasa con una vivienda del barrio Quinta Nina, Managua

Foto: Incendio en vivienda de Managua / TN8

En el sector de barrio Quinta Nina, Distrito VI de Managua, se registró un incendio que dejó serias afectaciones en una vivienda.

Al lugar llegaron miembros de Bomberos Unificados para poder controlar las llamas, las que de manera preliminar parece se originaron por un cortocircuito, aunque también se maneja la versión de que fue por algún fogón que quedó encendido.

Serán las autoridades quienes definan cómo fue que se originó este fuego, y estarán esclareciendo el caso en las próximas horas.

Este hecho se dio exactamente de donde fue La Selecta, tres cuadras al norte, media cuadra al este; hasta donde se pudo observar el trabajo organizado de los bomberos para extinguir las llamas y evitar que se propagara a casas aledañas. Leer más