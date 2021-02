MEFCCA anuncia feria "Darío, Nicaragua y el Mundo"

Foto: Feria en honor a Rubén Darío en Managua / TN8

El Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA) realizó este miércoles la invitación a la feria en conmemoración del paso de la inmortalidad del Príncipe de las Letras Castellanas, nombrada "Darío poeta de Nicaragua y del mundo".

"Nos complace invitar este sábado 6 y domingo 7 de febrero en el Parque Nacional de Ferias, que está situado de los semáforos del Memorial Sandino 200 metros abajo, 300 metros al sur (..) para nosotros es un placer invitarles a la feria donde vamos a tener alrededor de más de 200 protagonistas de los diferentes sectores económicos", informó Silvio Alemán, analista de pequeños negocios del MEFCCA.

"En la feria podrán encontrar cuero, textil, calzado medicina natural, productos y también vamos a tener a nuestros artistas que pintan y poetas donde van a poder apreciar de las diferentes artes que estos artistas realizan, en honor a nuestro poeta nicaragüense Rubén Darío", agregó Rolando Bojorge, protagonista.

Entusiasmo por la feria

"Tenemos la oportunidad de participar en el Parque de Ferias, en las exposiciones de pinturas, con diferentes tipos de técnica; asimismo otros artistas estarán con nosotros compartiendo y quiero dar a conocer que soy muralista y hago murales artísticos de diferentes tamaños", expresó uno de estos artistas.

La feria se estará llevando a cabo los días 6 y 7 de febrero en el Parque Nacional de Ferias desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche.

"Estaremos exponiendo parte de nuestro trabajo de lo que hacemos todos los días, de nuestro talento y de nuestro entusiasmo en lo que respecta a la pintura; yo he estado trabajando desde hace mucho tiempo con material de reciclado porque me interesa mucho ayudar un poco a la naturaleza y entonces ocupó materiales como madera, o metales reciclados. Para cualquier encargo pueden localizarme en el número 8663 8694 y me pueden contactar por Facebook en le página Geovanni Jarquín", finalizó Giovanni Jarquín, protagonista.