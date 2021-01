Garantizan salud visual a nicaragüenses en Centro Nacional de Oftalmología

Foto: Jornada de salud visual en Nicaragua / TN8

El Ministerio de Salud (MINSA) realizó este jueves una jornada de salud visual con el objetivo de garantizar a la población nicaragüense, servicio gratuito para atender los diferentes padecimientos oftalmológicos.

"Nosotros esperamos atender (este jueves) como meta a 300 pacientes, de 300 en adelante o más personas si se puede, ya que por lo general nos vienen más y vienen pacientes de diferentes lugares, fronterizos con Honduras, fronterizo con Costa Rica y de todas las áreas del país nos vienen pacientitos, a los que les brindamos la atencion necesaria y de calidad para que puedan realizarse los diferentes estudios de la vista", compartió Aida Alvarado, subdirección médica del Centro Nacional de Oftalmología.

La jornada de salud se realizó para estos pacientes, que aparte de realizarse el examen de visión recibieron sus lentes de manera gratuita.

"Esta es una buena oportunidad para todas las personas que padecemos de problemas de la vista porque nos atienden de manera gratuita y de esta forma podemos saber cuáles son nuestros padecimientos, ya que la vista es muy importante y necesaria que se realicen estudios visuales personas de todas las edades", expresó Humberto Gómez, paciente.

Mejor y más rápida atención

"La nueva remodelación que tiene el hospital de la vista es bastante maravillosa porque nos brindan una mejor atención y es más rápida y eficaz", agregó Gómez.

Actualmente el centro oftalmológico brinda atención con equipos nuevos de alta tecnología que permiten diagnosticar de manera rápida y sencilla los problemas visuales.

"Muy bien, es la primera vez que me hicieron la operación del ojo derecho, todo bien, y ahora me lo hago en el ojo izquierdo, y yo soy un paciente crónico; me dan seguimiento y la doctora me dijo que ya era hora de operarme el ojo izquierdo. Entonces estoy cumpliendo y revisando si cumplo los requisitos necesarios para que me puedan operar", dijo Fernando Altamirano, paciente.

"Es muy bueno que la atención sea gratuita porque las personas que tienen dinero pueden pagar una clínica, pero la sque no tienen dinero pueden venir aquí", finalizó Altamirano.