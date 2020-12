354 familias han sido beneficiadas con viviendas dignas en Managua /

El Gobierno municipal de Managua cerró el programa de entrega de viviendas del 2020 beneficiando a la familia 354.

En Colinas del Memorial Sandino el señor Pablo Gómez, su esposa e hijo recibieron las llaves del que será su nuevo hogar.

Transformar las vidas de todos estos protagonistas fue posible por el trabajo coordinado entre los representantes del Gobierno de China Taiwán y Nicaragua, países que sostienen una fortalecida relación de cooperación.

"Estamos recibiendo este regalo de fin de año, precioso. Realmente, las condiciones en las que estábamos eran críticas, la casa se me estaba desbaratando y el techo no digamos, ya no servía y ahora pues es una casa nueva, bonita, elegante realmente agradecido con todos los que hicieron posible esto porque realmente fue un despliegue de muchísimos colaboradores", expresó muy emocionado Pablo Gómez.

"Queremos expresar nuestras felicitaciones al compañero Pablo Gómez por tener una casa nueva, segura y también solidaria sobre todo en este fin de año para recibir un año nuevo y lo más importante sentimos muy contentos", señaló Irma Chen, ministra consejera de la embajada de China Taiwán.

Como en otros casos, la comunidad organizada hizo posible que las autoridades de la Alcaldía dieran la pronta respuesta a esta familia, que vivió durante los últimos meses en una vivienda desgastada por los años de dos décadas.

"Sus vecinos que tienen esa conciencia fueron los que avisaron también a la parte política para poder nosotros hacer presencia y poder venir a hacer la evaluación a su vivienda. El estado crítico en el que se encontraban tres personas adultas que viven en esta familia, hoy gracias a Dios al final van a iniciar un año bendecido, un año más seguro", aseguró Jennifer Porras, secretaria del Concejo Municipal de Managua.