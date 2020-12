Alternativas educacionales para que sus hijos aprovechen las vacaciones

Foto: Grupo de danza en Nicaragua / TN8

En dos meses de vacaciones, los niños y jóvenes disponen de una gran variedad de entretenimiento vinculado a la educación y a la demostración de sus capacidades físicas, a través del arte y la cultura.

Tome nota y apunte, para estas vacaciones una de las alternativas te la propone la Cinemateca Nacional mediante el Centro Nicaragüense de Enseñanza Audiovisual y Cinematográfica, con las novedades del Cine Camp, para promover el interés en la producción audiovisual.

"Inician con la historia del cine, la historia de la producción audiovisual, reciben sus clases sobre guiones, realizan también en el salón de clases la escritura del guión. Es importante destacar sobre las ideas que tienen los muchachos, cuáles son las ideas que quieren contar, además aprenden sobre el lenguaje audiovisual, los diferentes tipos de planos, realizan ejercicios prácticos, a través de los equipos profesionales que cuenta la Cinemateca", mencionó Indhira Gutiérrez, Responsable Académica del CNEAC.

Los niños y adolescentes aprenden a desarrollar su creatividad para producir su propio cortometraje.

Foto: Cine Camp en Nicaragua / TN8

"Me interesa mucho lo que era un detrás de cámara, cómo se hace la película. Nosotros al verla vemos como muy simple, pero es un gran trabajo lo que hay detrás de una película y pues sí hay niños, que les guste y que en un futuro quieren ser actores o director en la película, pues le recomiendo el Cine Camp, porque la verdad se aprende demasiado", sostuvo Daphne Cabezas, estudiante.

Apoyo con la danza

Y si de talento artístico e identidad nacional se trata, la Escuela Nacional de Danza Adán Castillo del Palacio de la Cultura concentra muchas enseñanzas artísticas con cursos de veranos, uno de esos, es la danza.

"Tiene algo especial que les atrae a los niños, a los jóvenes, a los adultos y por lo tanto, creemos que se debe promover ese entusiasmo. Se debe promover esa apropiación de la identidad cultural a través de los cursos que nosotros estamos llevando a cabo", precisó Mercedes Grijalva, Directora de la Escuela de Danza Adán Castillo.

"A través de las danzas se puede expresar todo lo que uno siente. La verdad de que hemos aprendido muchas cosas, nos han enseñado muchas coreografías, los pasos", destacó Perla Rostrán, estudiante de la Escuela de Danza del INC.

"Me siento segura, me enseñan paso sencillo, paso cruzado, zapateado; muchas cosa sque a mí me gustan", aseguró Fabiana Cruz, estudiante de la Escuela de Danza del INC.

Foto: Grupo de danza en Nicaragua / TN8

La formación de las manifestaciones culturales también se cultiva con las clases de ballet, para que los participantes desarrollen sus capacidades motoras y estudios de las artes.

"Y pues mi mensaje para todos los niños que quisieran venir aquí aprovechar su tiempo y aprender de algo en las vacaciones, pienso que realicen actividad física que es muy importante para su salud y pues tal vez les guste y es algo bonito en lo que ellos pueden culturizarse", expresó Celeste Rodríguez, estudiante de la Escuela Nacional de Ballet.

"Para los estudiantes de pre ballet ellas están desarrollando sus capacidades motoras, están conociendo su cuerpo, están moldeando a su manera", informó Cynthia Cano, profesora de pre ballet de la Escuela Nacional de Ballet.

Y en la formación de cuerpo creativo, se fomenta la profesión coreográfica de los bailarines e intérpretes.

Otras formas de creatividad

Foto: Dibujo artístico en Nicaragua / TN8

"La clase de cuerpo creativo busca básicamente lo que es desarrollar la imaginación, la creatividad de los estudiantes porque recordemos que si solamente hacemos la danza aplicada a la técnica, la danza se vuelve estática o muerta por así decirlo. Entonces tenemos que agregar lo que es la interpretación", añadió Marelyn Antón, estudiante de clase de cuerpo creativo.

Otros pueden recurrir al aprendizaje de las artes plásticas donde su talento será contemplado por familiares, amigos y público en general.

"Pensar que a veces no somos capaces a veces eso nos detiene, pero creo que todo deberíamos explotar las posibilidades y todas las cosas que realmente nos gustan, porque siempre que nos gustaría podemos desarrollar lo muy bien", afirmó Elieth López, estudiante de artes plásticas.

¨Hay muchos casos en los que los muchachos cuando salen de primaria y secundaria no saben que estudiar y les cuesta decidir muchas veces qué carrera estudiar porque no se le ha incentivado desde pequeño a desarrollar una habilidad artística, que le vaya a servir más adelante en su vida", expuso Norlan Gutiérrez, Director de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, "Rodrigo Peñalba".

Con un buen pasatiempo educacional, los hijos desarrollan su destreza mental y física, que a los padres los hace sentir orgullosos de esos seres que vienen a dar luz a la sociedad.