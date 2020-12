Foto: Entregan vivienda digna en el barrio Bóer, Managua /TN8

Con mucha alegría la protagonista Delfa María Obando, recibió de manos del vicealcalde de Managua las llaves y título de su nueva vivienda, que hoy le garantiza seguridad para ella y toda su familia.

"Estaba desesperada esperando que un día Dios me diera la respuesta y gracias a él el sueño se me está haciendo una realidad estoy feliz porque voy a pasar una Navidad y Año Nuevo con una casa nueva gracias a Dios y al presidente, a la compañera Rosario y a todos los que apoyaron para que mi casa me la construyeran", manifestó la protagonista.

"Mi casita estaba mala y ahora es diferente todo, vino a cambiarme la vida, a mi y a mi familia", agregó.

En el barrio Bóer, el Gobierno de Nicaragua ha entregado un total de 9 viviendas dignas.

"El Gobierno de Taiwán le ha entregado a doña Delfa esta vivienda digna, bonita, preciosa nuevecita, con techo nuevo en este diciembre. Aquí en este barrio Bóer, el histórico y céntrico de Managua se habían entregado nuevas viviendas luego se han mejorando constantemente las calles, también ha habido una importante inversión de mejoramiento vial en los últimos años", sostuvo el vicealcalde de Managua, Enrique Armas.

Estos sueños son hechos una realidad por el apoyo permanente que brinda el Gobierno de China Taiwán en Nicaragua, para las personas que tienen su casa en mal estado o lo han perdido todo por los azotes de fenómenos naturales.

Más viviendas solidarias

"Esta es la casita número 352 de la siguiente etapa que hace un mes donamos otro desembolso de $200,000 que se van a construir más viviendas solidarias. Aquí siempre estamos con el pueblo del Gobierno de Nicaragua en tantos proyectos como en aspectos de salud, de educación, economía familiar infraestructura y seguimos muy satisfecho queremos reiterar nuestra felicidad y reconocimientos al Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional", expresó Irma Chen, representante de China Taiwán en Nicaragua