Familia emprendedora de Rivas oferta tradicionales muñecos de año viejo

La tradición de quemar los muñecos del año viejo, este 2020 no se podía perder, y desde ya están disponibles en el puesto de la familia Arias, en la ciudad de Rivas, de la rotonda 50 metros al sur.

Los muñecos están listos para la noche del 31 de diciembre para despedir el año viejo. Los tradicionales muñecos se han convertido desde quince años en una aventura comercial para la familia, particularmente para las gemelas Martha y Marlene Arias Pasos, quienes aprovechan sus habilidades manuales.

Se dedican año con año a confeccionar estos muñecos para comercializarlos entre las familias rivenses, que mantienen la costumbre de quemar estos monigotes como una muestra de despedir el año viejo y dejar todo lo malo atrás.

"Este 2020, definitivamente nos ha marcado la vida a nivel mundial, y ese ha sido uno de los principales motivos de seguir con esta tradición en la elaboración de los viejos, con los que vamos a quemar todas esas malas vibras, todo lo negativo de este año; sabemos que la economía no está nada bien para todos, es por ello que mantenemos el precio de 200 córdobas por cada muñeco", dijo doña Marlene Arias, diseñadora de los muñecos del año viejo.

"Tenemos de todos los modelos de viejos, este año hemos implementado los muñecos con mascarilla con el doble propósito, uno para quemar todas esas malas vibras del covid 19 y por otro lado llevar el mensaje que no hay que bajar la guardia, el virus no se ha ido y por ello hay que usar las mascarillas, el alcohol y lo principal el lavado de manos, así que aquí estamos listas a la espera de nuestros clientes, para no perder la tradición", mencionó Arias.

Los muñecos del año viejo, son elaborados a base de ropa usada, ellos forman parte del negocio temporal que la familia Arias aprovecha para obtener dinero extra durante las fiestas de fín de año, ellos aseguran que las mejores ventas se registran el 29, 30 y 31 de diciembre, es por ello que se muestran optimistas con sus ventas.