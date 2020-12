Foto: Rosario Murillo: "Nicaragua sigue defendiendo su soberanía, dignidad y paz" / TN8

Tras el acto de graduación, la Vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, destacó que en su historia, Nicaragua ha tenido hijos que la aman y han defendido su dignidad y paz.

La Vicepresidenta refirió que en su discurso ante los miembros del Ejército de Nicaragua, el mandatario realizó un magistral recorrido por la historia llena de gloria, a pesar de circunstancias difíciles: una historia marcada por el ejemplo de héroes como Zeledón, Sandino, Gaspar y otros, que ofrendaron su vida por la soberanía, dignidad y paz.

“Pero aquí el hilo conductor de todas estas historias es la defensa de soberanía, del decoro y del respeto que Nicaragua merece de la comunidad internacional. Respeto a nuestra manera de ser y de vivir, a nuestro modelo en cada momento, respeto, esa es la clave de la relación que debe existir entre pueblos y gobiernos, en una comunidad planetaria”, dijo la vicepresidenta.

La vicemandataria lamentó que en Nicaragua existan personas que no aman a su patria, que se sienten ajenos a su identidad y cultura; y desconocen el sufrimiento del pueblo.

“Lo desconocen totalmente porque las aspiraciones son despojar y seguir excluyendo, discriminando y sobre todo ignorando a los hermanos y hermanas sencillos, que viven en barrios y comunidades de nuestro país que reclaman con justicia el derecho a una vida buena, digna”, continuó.

A pocos días de la celebración de la Navidad, llamó a abrir corazones a valores como: concordia, paz, fraternidad, así como a identificarse con ideales que proclaman el derecho a vivir con dignidad y sin pobreza de todas las familias.

“Estamos hablando de vida con tranquilidad, con seguridad, con estabilidad, con trabajo para que la prosperidad sea, y la felicidad, fruto de las necesidades satisfechas con sencillez, nosotros somos pueblo sencillo, humilde”, valoró Rosario.

“Con nuestras capacidades, que gracias a Dios son enormes, prosperando, mejorando, y haciendo que esta Nicaragua nuestra, que iba tan bien, hasta que llegó el baño de sangre, como decía hoy nuestro Comandante”, agregó.

Manifestó que Nicaragua todavía tiene hijos que la aman y se mantienen unidos para defender la paz, el bienestar y el derecho a trabajar y prosperar de las familias, a pesar de las difíciles circunstancias como las vividas este año.

“Aquí se dio amnistía, pero precisamente para promover encuentro, paz, no para repetición de crímenes de odio, de crímenes de lesa humanidad también, como decía el Comandante en referencia a las potencias imperialistas. La amnistía exige no repetición, no es impunidad en el sentido de que van a seguir cometiendo crímenes y al amnistía los cubre, no; no es carta blanca. Algunos dicen que estoy advirtiendo; estoy advirtiendo, claro que sí, no hay repetición: nadie en esta Nicaragua Bendita, Cristiana, Solidaria y Siempre Libre quiere repetición”, puntualizó.

Finalmente refirió estar segura que Nicaragua seguirá siendo ejemplo de fortaleza, carácter y dignidad para el mundo.