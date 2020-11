Eta e Iota causaron daños en la red vial nacional por 312 millones de dólares

Foto: Reparaciones tras daños causados por huracanes en Nicaragua / TN8

Los daños causados por los huracanes Eta e Iota en Nicaragua superan los 700 millones de dólares, de acuerdo con la evaluación preliminar que han realizado las autoridades.

Iván Acosta, ministro de Hacienda y Crédito Público, detalló que Iota dejó más de 600 millones de dólares en pérdidas.

"Las pérdidas 121.2, sector privado 177.3, sector público 561.3; para un total de 738.6 los daños y pérdidas del huracán Iota. Hay un daño de 126.2 millones en viviendas, viviendas totalmente destruidas", explicó Acosta.

Los dos huracanes lograron fragmentar la red vial nacional en 28 zonas y generaron 933 afectaciones, de las cuales 761 fueron provocadas por Iota.

"106 puentes dañados; 806 derrumbes, revenidos y remoción de árboles caídos en las rutas de acceso; 1 mil 750 kilómetros de carreteras pavimentadas con un cierto nivel de deterioro; 1mil 975 kilómetros de caminos que conducen a las regiones productivas del país destruido, 62 obstrucciones a drenaje y atención a puntos críticos. Daños a la red vial nacional por un monto de 312.84 millones de dólares", detalló el ministro de Transporte e Infraestructura, general en retiro Óscar Mojica.

La organización de las instituciones y ministerios del Estado permitió la evacuación rápida de familias a lo largo de 50 kilómetros del litoral Caribe, donde se proyectaba el impacto del fenómeno Iota.

"Una buena parte de las viviendas en el litoral, viviendas de madera, que no iban a soportar el impacto de los vientos y de las marejadas ciclónicas, lo cual hubiese sido fatal si nuestro país no hubiese tenido desde hace años, desde hace más de una década, si nuestro Gobierno no se ha empeñado en ir fortaleciendo ese mecanismo de preparación de cambio de mentalidad de nuestra población, encaminándola hacia un enfoque de prevención, de estar atento a la protección de la vida y darle la mayor importancia a su relación con estos fenómenos de la naturaleza y protegerse en el momento cuando trascienden las capacidades familiares, inclusive comunitarias", manifestó el ministro-director de SINAPRED, Dr. Guillermo González.

Foto: Daños en caminos por paso de huracanes / TN8

Preparación ante desastres

"Analizamos lo que nos pasó en el huracán Félix y efectivamente aquí estábamos más preparados, teníamos más comunicación con las familias, con las comunidades para lograr movilizarlas hacia lugares más seguros. Nosotros movilizamos sólo en el área de Bilwi más de 70 mil personas, en Waspán 28 mil personas, en el Triángulo Minero 60 mil personas hacia lugares que nos garantizaran que nadie sufriera pérdidas de vidas humanas, eso fue fundamental", expresó Carlos Alemán, gobernador de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, RACCN.

El modelo preventivo ante desastres naturales que impulsa el Gobierno nicaragüense ha hecho eco en las comunidades indígenas que se sumaron a los procesos de evacuación para salvaguardar la vida de sus miembros.

"En el caso de las comunidades indígenas de Nicaragua se ha sumado a la organización comunitaria, a la cultura de alerta para la prevención y nos permite reconocer que esta combinación nos aseguró que no tuvimos ni un solo muerto en nuestras comunidades en Nicaragua; a pesar de la furia de los dos eventos y a pesar de la situación de riesgo y vulnerabilidad de comunidades a lo largo de todo el litoral", señaló Mirna Cunningham, presidenta del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe, FILAC.

Foto: Crecida de ríos por paso de huracanes / TN8

El Gobierno de Nicaragua atendió la emergencia en todos los sectores, uno de los más importantes y necesarios fue la salud.

"Logramos activar nuestros puestos de mando, nuestros planes de emergencia sanitaria y nuestra sala de situaciones a nivel de los 19 SILAIS del país, en los 153 municipios y en el total de hospitales que dispone el Ministerio de Salud, se aseguró todo el proceso de la entrega de insumos médicos y equipamiento y equipo de protección personal para abastecer a las unidades de salud a nivel nacional, se estableció la articulación interinstitucional en los distintos niveles, regional, departamental y municipal", enfatizó la Dra. Martha Reyes, ministra de salud.

Los daños materiales ocasionados por Eta e Iota en Nicaragua representan una gigantesca pérdida económica que aún no termina de cuantificarse. Las autoridades desde todos los niveles en los sectores continúan realizando la evaluación de daños.