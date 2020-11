Taller intensivo regional para desarrollar más la danza en Nicaragua

Foto: Taller con escuelas de danza en el país / TN8

El Instituto Nicaragüense de Cultura (INC) realizó este jueves un taller intensivo regional a las diferentes escuelas municipales de danza, con el fin de desarrollar y mejorar nuevas técnicas aplicadas al arte de la danza.

"Estamos trabajando con el departamento de Carazo, quienes están participando de los municipios de Diriamba, Dolores, Rosario, San Marcos y Jinotepe; también nos visitan del departamento de Rivas en los municipios Potosí, Buenos Aires, San Jorge y San Juan del Sur", dijo Frank Gutiérrez, director del departamento de Danza en el INC.

"Estos talleres los estamos implementando gracias al apoyo de nuestro buen Gobierno con la iniciativa de nuestra vicepresidenta Rosario Murillo, de trabajar y fortalecer a estos jóvenes instructores y estamos trabajando también con alumnos de las escuelas. Estamos trabajando con ellos para que sean monitores de cada escuela", agregó Gutiérrez.

Promoción de la cultura

El Gobierno continúa impulsando este tipo de talleres con el fin de rescatar y promover la cultura a través del arte de la danza, trabajando de cerca con las alcaldías municipales, donde son instruidos en el arte de la danza a niños, jóvenes y adultos de todas las edades.

"Como estudiante ha funcionado mucho porque el desarrollo de nuestro municipio del departamento de Rivas lo han levantado y exaltado mucho, porque hemos rescatado parte de la historia y su identidad cultural. El taller gratuito es muy interesante ya que nos da la oportunidad a muchos jóvenes que teníamos ese ámbito de tener una clase profesional de danza, se nos cumple ahora desde hace tiempo. He querido estos talleres y me he desarrollado muy bien gracias al Gobierno de Unidad Nacional", afirmó Alfredo Castaño, estudiante de danza.

En este taller participaron maestros de danza, profesionales donde impartieron a los diferentes estudiantes técnicas avanzadas en el arte de danza con el fin de fortalecer y perfeccionar técnicas de bailes profesionales en las escuelas de cada municipio.