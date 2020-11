Nicaragua trabaja para restablecer vías afectadas por el paso de Eta

Foto: Conferencia de prensa del MTI sobre afectaciones por Eta / TN8

En las últimas horas, las lluvias que han acaecido por efectos indirectos del tránsito del fenómeno Eta, ha generado una serie de afectaciones en la red vial.

El Ministerio de Transporte e Infraestructura de Nicaragua, MTI, ha desplegado a operarios e ingenieros para restablecer la circulación.

Lee también: Informe COVID-19 en Nicaragua: 4 mil 246 personas recuperadas

Estos son los últimos datos:

- 31 nuevas afectaciones a la red vial.

- 5 destrucción en tramos de carreteras.

- 9 puentes con afectaciones.

- 9 obstrucciones en carreteras.

Esta institución de Nicaragua también se ha sumado a las labores de limpieza y remoción de escombros en la zona del impacto.

"Estamos involucrados con los comités en Puerto Cabezas en las labores de escombro, seguimos trabajando hombro con hombro con las autoridades regionales y vamos a permanecer ahí el tiempo que sea necesario, en el marco de la remoción de escombros de toda la ciudad; tenemos afectaciones en carreteras y puentes", dijo el mayor general en retiro, Oscar Mojica, titular del Ministerio de Transporte.

En el kilómetro 236 en El Cuá-San José de Bocay, hay daño por las fuerzas de las aguas fluviales, a estas alturas se ha logrado despejar y permitir el paso de los vehículos.

Foto: Conferencia de prensa del MTI sobre afectaciones por Eta / TN8

Daños puntuales

En el kilómetro 130 de Camoapa y Comalapa.

En el kilómetro 212 de Palacagüina a Telpaneca.

En el kilómetro 123 entre Veracruz y Río Grande.

"No podemos darnos el lujo de perder la barcaza, los camiones en el Río Wawa, es un peligro inminente y serio. Se mantiene la situación bajo control, estimamos que en los próximos dias estará abierto", indicó el funcionario.

Se interrumpió la circulación en el puente Kukalaya.

"Parte de los departamentos fronterizos, la emergencia no ha pasado, tenemos una situación de alerta roja y alerta amarilla, esta situación se mantiene debido a que el peligro no ha pasado, ya ha venido descendiendo. Las cuencas que están ubicadas en Honduras y que descargan en Nicaragua, están sumamente saturadas, no es el mismo nivel de absorción; debemos de esperar que las aguas sigan fluyendo hasta las partes bajas de una manera lenta. No será de una manera definitiva, no podemos caer en la desesperación, porque nos puede costar vidas valiosas, contribuir a preservar la vida, de las personas y comunidades, proteger sus bienes, para luego restituir rápidamente y reimpulsar nuestras labores y continuar construyendo", sostuvo.

Se está realizando la evaluación de daños y el restablecimiento de las vías.

El impacto del huracán destruyó parte de importantes tramos, pero se trabaja para atender estos inconvenientes.