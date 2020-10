26 de octubre: Estas son las noticias con las que debes iniciar tu día

Nicolás Maduro anuncia que Venezuela desarrolló un fármaco que anula el coronavirus / Palacio de Miraflores / Reuters

Hemos preparado un resumen de las noticias más relevantes, para que inicies tu día informado con nosotros.

Torovenado recorre Masaya en honor a San Jerónimo Doctor



Pueblo de Masaya recorrieron representando el Torovenado de Monimbó / Foto: TN8

Las expresiones culturales del pueblo de Masaya recorrieron representando el Torovenado de Monimbó, con sátira; cada participante expresó con sus cuadros su sentir y diario vivir de este pueblo que lucha por mantener vivas estas tradiciones.

"Representamos las lavanderas de Monimbó, cada año salimos y nos alegra andar aquí, andamos en un grupo de cinco acompañados en este cuadro", mencionó Miguel Flores.

"Estamos representando los antiguos protestantes de San Lázaro, tiempo atrás la gente protestante tal vez tenían un perrito enfermo y le prometen a San Lázaro una chicha, una comida; el objetivo de participar es que no se pierdan las costumbres y tradiciones entonces decidimos nosotros salir en este cuadro, somos primos todos", dijo Jony González, quien destacó que en estas festividades participa desde los siete años de edad, hoy ya cuenta con 25.

"Es bueno porque no perdemos las tradiciones de los masayas, venimos respetando el cuadro de que antes en la época precolombina las señoras llevaban a ofrendas donde hacían rezos de la época del niño Dios, así como nos llevan vestidas ellas lucían para ir a ofrendar a las casas", dijo Rigoberto López. Más detalles.

Lluvias causan crecida de ríos y ciertas afectaciones en Carazo



Foto: Lluvias causan crecida de ríos y ciertas afectaciones en Carazo / TN8

Las lluvias que cayeron durante la madrugada y mañana de este domingo causaron la crecida de algunos ríos en el departamento de Carazo lo que provocó que algunas comunidades quedaran incomunicadas debido a que en algunos puntos las quebradas rebasaron de agua y taparon el paso.

Los comités municipales para la Prevención, Mitigación y Atención a Desastres (COMUPRED), se encuentran activados, listos para hacerle frente a una emergencia; prueba de ello es que han hecho recorridos por las zonas que suelen afectarse ante lluvias persistentes, pero hasta el momento no se reportan víctimas que lamentar.

En Diriamba, el Río la Flor o Río grande aumentó su caudal y ha llegado hasta el nivel del puente que comunica con las comunidades de Huehuete, Playa hermosa y El Tamarindo, además de las quebradas que comunican con otras localidades.

En La Conquista, Carazo, los ríos del municipio se han desbordados por las lluvias presentadas en últimas horas, autoridades municipales en conjunto con la brigada municipal se disponen para visitar a las familias y realizar recorrido por los puntos críticos para evaluar daños. Más información.

Nicolás Maduro anuncia que Venezuela desarrolló un fármaco que anula el coronavirus

Nicolás Maduro anuncia que Venezuela desarrolló un fármaco que anula el coronavirus / Palacio de Miraflores / Reuters

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este domingo que a través del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) se realizaron estudios de una molécula TR10 la cual ha dado resultados positivos y demostró que es una medicina 100% efectiva para anular la COVID-19; detalló que se ha estudiado durante 6 meses en nuestro país y se ha probado en la aniquilación del virus, informa el medio local VTV Canal 8.

Asimismo, informó que la molécula probada en el IVIC sirve para combatir 100% la COVID-19 sin efectos colaterales. "Se ha aplicado también para hepatitis C y Virus de Papiloma Humano y no muestra toxicidad y derivada del ácido ursólico", Detalló el Mandatario Nacional. Más detalles.

Accidente deja a motorizado entre la vida y la muerte en km 26 Nindirí, Masaya



Producto del fuerte encontronazo la motocicleta en que viajaba el muchacho de al menos 25 años de edad se prendió en fuego y se redujo a cenizas. Foto: TN8

La falta de prudencia al conducir la motocicleta en que viaja sobre la vía contraria, ocasionó un fatídico accidente, donde el medio de dos ruedas impactó de frente contra una camioneta con número de placas MY 18789, hecho que se registró en el kilómetro 26 de la carretera Nindirí, Masaya.

Según testigos el joven de identidad desconocida fue remitido en un vehículo particular al hospital de Masaya y su estado era bastante crítico.

Mientras que producto del fuerte encontronazo la motocicleta en que viajaba el muchacho de al menos 25 años de edad se prendió en fuego y se redujo a cenizas.

"Viene contra la vía el, no se si venía ebrio o como vendría, pero nosotros venimos de Managua, el señor frenó pero el muchacho vino a pegar con el, allá fue a caer y se lo llevaron en un vehículo particular porque si no se quedaba; el señor trató de frenar lo más que pudo, comenzó a chirriar gasolina y hicimos la camioneta para a atrás porque podía agarrar fuego también, iba bastante grave el muchacho", mencionó Yuri Ticay, testigo del accidente. Más información.