Foto: Estudios revelan un rasgo inusual de los búhos / TN8

Un nuevo artículo de investigación sugiere que el ADN de las células de la retina en los ojos de los búhos puede haber sido ensamblado de tal manera que actúa como una especie de 'lente' o potenciador de la visión, lo que les da una poderosa ventaja en la oscuridad.

Autores del estudio, publicado en línea en la revista Genome Biology and Evolution, indican que este rasgo inusual no se ha visto antes en aves, lo que sugiere que los búhos lo han desarrollado en su camino evolutivo particular, al menos entre las aves.

"En la rama ancestral de los búhos, encontramos rastros de la selección positiva en la evolución de genes relacionados funcionalmente con la percepción visual, especialmente con la fototransducción y el empaquetado de cromosomas", reza el estudio.

Durante la investigación fueron analizados los genomas de 20 especies de aves diferentes, incluidos 11 búhos para identificar dónde se había producido la selección positiva y se habían mantenido mutaciones beneficiosas durante generaciones. Científicos hallaron que muchas de ellas ocurrieron en las áreas de percepción sensorial, razón por la cual los búhos pueden oír y ver tan bien.

Además, el equipo encontró signos de evolución acelerada en 32 genes que están relacionados con el empaquetamiento del ADN y la condensación de los cromosomas, como si la estructura de las moléculas dentro de los ojos del búho se hubiera adaptado para poder captar más luz. Un cambio similar en la disposición de las moléculas del ADN en las células de la retina se ha visto antes en primates nocturnos, y los modelos informáticos de su estructura molecular han sugerido que pueden canalizar la luz.

Los hallazgos del estudio de momento son hipotéticos, pero la comparación de genomas apoya la idea de que los búhos evolucionaron a partir de un antepasado que era diurno, ya que los cambios más grandes observados en su genética parecen estar relacionados con la mejora de las habilidades de la caza nocturna. "Nuestro estudio sugiere nuevos genes candidatos cuyo papel en la evolución de los búhos se puede explorar más a fondo", concluyeron los investigadores.