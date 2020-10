En Octubre Victorioso se reafirma la resistencia contra el imperio

Foto: Bandera del FSLN ondeando en caravana / TN8 (Archivo)

La diputada sandinista, Benita Arbizú, se refirió a octubre como mes victorioso que es una constante dentro de la historia de la resistencia heroica, que ha tenido el pueblo nicaragüense.

"Hemos tenido a lo largo de la historia, hemos tenido oligarcas, peleles que son los mismos de ayer, vende patria, manchado por la garra del imperio, por eso lloran, por eso pelean, es por la estabilidad económica personal, por ser obediente al imperio. Van a la Embajada Americana por una visa y a ellos le obedecen a un imperio", expresó.

La parlamentaria aseguró que los imperios son los que crean las revoluciones; "por qué Nicaragua ha sido intervenida por los imperios, es porque Nicaragua no se ha doblegado ni lo va a hacer, porque tienen hijos que la aman y ni se van a doblegar ante el imperio", refirió.

"Aqui hay una revolución y eso es lo que les duele, critican al Gobierno, pero tiene capacidad para trabajar por el pueblo nicaragüense".

16 años de atraso ahora son años de progreso

"Ahora no se recuerdan cómo dejaron el país en 16 años neoliberales. Habían escuelas destruidas, las carreteras no eran hoyos, eran cráteres; se quejan de la policía y se quejan de ella, no es posible que no hay democracia cuando andan en todo el país libre, y vienen a decir de que no hay democracia", continuó.

Benita sostuvo que en Nicaragua hay democracia y que se defiende ante el imperio y "los peleles que hay en el país".

Agregó que hay una juventud dispuesta a defender la soberanía nacional. "Los recursos del pueblo llegan a las familias, el Gobierno le regresa lo que fue arrebatado durante los 16 años", prosiguió.

Desde el 2007, 16 leyes se han trabajado no solamente para penalizar sino para prevención de la violencia y es una lucha de todos.

El Jefe de la Bancada del PLI / ALN, Mario Asensio, reafirmó que la soberanía la ejerce el pueblo que se mantiene en la defensa, el derecho irrenunciable de los nicaragüenses a la autodeterminación política, social y económica.

"Nos oponemos y rechazamos todo acto de intervención e injerencia extranjera para intervenir en los asuntos internos del país", concluyó.