Especifican como solicitar certificado de movimiento migratorio en Nicaragua

Representante de la Dirección General de Migración y Extranjería brindó el proceso para que ciudadanos nicaragüenses soliciten un certificado de movimiento migratorio.

"Vienen los solicitantes con los requisitos que ya había mencionado como lo son el pasaporte vigente, fotocopia de cédula y el formulario que se compra; se llenan los datos del padre que está ausente, en el caso que hace la certificación o documentos personales, se llena con los datos del solicitante el formulario, lleno pasaporte original y copia de certificado migratorio", refirió Byron Moraga, trabajador de la institución.

Este trámite sirve para certificar pasaporte en el extranjero y es utilizado como constancia de que el papá del menor está fuera del país.

Agilización de trámites

"Este certificado de movimiento migratorio se utiliza para solicitar pasaporte de menores, eso es cuando uno de los padres están fuera del país, entonces vienen a solicitar ese certificado que hace constar la salida de ese papá. Algo muy importante en este caso es que mientras no tengan el movimiento migratorio no se puede realizar un permiso de salida porque no se consta de que el padre de ese menor está fuera del país, también hay una certificación de pasaporte, el cual se utiliza para hacer constar que ese pasaporte nicaragüense es válido", concluyó Moraga.

Igualmente cualquier tipo de trámite de esta índole puede ser efectuado en la página web www.migob.gob.ni, esto después de realizar los pagos correspondientes en dependencia de qué solicitud necesite efectuar.

De esta manera reafirman el compromiso con la ciudadanía nicaragüense y de otros países, en continuar agilizando sus trámites migratorios.