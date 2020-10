Nestlé: Nicaragua es un país de oportunidades

Foto: Empresa Nestlé en Nicaragua / Cortesía

Las inversiones extranjeras siguen llegando al país de Nicaragua, una de las empresas que en los últimos cuatro años ha invertido unos 11 millones de dólares es Nestlé, una empresa centroamericana que ha puesto sus esperanzas en este país y desde hace más de 50 años ha trabajado con la parte láctea, siendo uno de los mayores procesadores de este producto.

Durante 2018 - 2019 fueron 6 millones de dólares los que invirtieron en equipamiento y remodelación de la empresa PROLACSA Matagalpa, lo que se convirtió en su momento en fuente de empleo de más de 300 plazas.

Te puede interesar: Platanitos "Hermanos Selva" un negocio familiar en Jinotepe, Carazo

Hoy en día ya se tienen más de 1 mil trabajadores de directos y se estima que de forma indirecta se está creando empleo para unas 10 mil personas.

Estos empresarios internacionales trabajan de forma directa con los productores de leche del departamento de Matagalpa; para este año se está cerrando con un acopio de 34 millones de litros de leche y con la inversión que se hará en el 2021-2022 que es de 5 millones de dólares, se espera llegar a los 40 millones de litros de leche procesada.

Territorio de oportunidades

Foto: Empresa Nestlé en Nicaragua / Cortesía

Alejandro Moya, gerente general Nestlé Nicaragua, en una conferencia virtual dijo que “este país es territorio de oportunidades, donde la gente siempre va para adelante, en medio de las dificultades, pero siempre van hacia delante. Si las condiciones están dadas, si la mano de obra de está, el mercado está, no veo por qué no salir adelante. No veo ninguna situación crítica, por tanto queremos aportar al desarrollo del país”, finalizó.

Esta empresa como muestra de esa confianza que tienen en el país ya están sacando nuevos productos como quesos en diferentes variedades, leches en nuevas marcas y para los próximos meses estará saliendo al mercado nuevas ofertas, ya que también estarán sacando productos relacionados al café.