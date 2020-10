A paso firme, campaña “Mujeres por la Vida, ¡Mujeres, Paz y Bien!” en Nicaragua

Campaña “Mujeres por la Vida, ¡Mujeres, Paz y Bien!” en Nicaragua / Fotografía: TN8

La campaña “Mujeres por la Vida, ¡Mujeres, Paz y Bien!” en Nicaragua que ejecuta el Ministerio de la Mujer en coordinación con demás instituciones como el Ministerio de la Familia (MIFAMILIA), es una campaña permanente que nos convoca a todos y a todas a sumar esfuerzos para trabajar e ir desde los espacios que ocupemos, estableciendo relaciones respetuosas e ir erradicando poco a poco la violencia hacia las mujeres, así lo explicó este martes la Ministra de la Familia, Johana Flores.

Flores resaltó que como sociedad debemos trabajar, fomentar, promover armonía, convivencia pacífica, respeto, promoción de valores para esa convivencia pacífica, para ir transformando esos patrones socioculturales que conlleven a relaciones armoniosas y a la protección y estabilidad de las mujeres, de nuestras niñas y de nuestros adolescentes desde las mejores prácticas de nuestros valores familiares, culturales, tradicionales y principalmente de nuestra cultura de paz, reconciliación y unidad que viene promoviendo el Gobierno de Nicaragua.

"Trabajamos desde todos los ámbitos, desde la prevención, desde la promoción de los derechos, desde la prevención de los riesgos, y desde la protección", aseguró la ministra.

La campaña está principalmente enfocada en la promoción de los derechos para que las mujeres "nos empoderemos y sepamos cuáles son nuestros derechos primordiales y podamos defenderlos y hacerlos valer", añadió Flores.

Tanto el Ministerio de la Familia como el Ministerio de la Mujer y otras organizaciones involucradas trabajan en función de llegar a nivel comunitario con diferentes temáticas y dentro de las actividades se encuentran talleres, foros, encuentros, congresos a nivel virtual y presencial, enumeró Jessica Padilla, Ministra de la Mujer.

Nuestro ministerio se suma a la campaña desde el enfoque de la prevención de la violencia en todas sus formas. "Se han hecho diagnósticos con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) a inicios de año, iniciando la campaña en febrero. Sin embargo, no es algo nuevo que trabaje el Gobierno, la prevención de la violencia ha sido a lo largo de estos trece años de gestión del comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, y hemos fortalecido esta lucha contra la violencia en todas sus formas con esta campaña a partir de febrero", destacó la ministra.

El Ministerio de la Mujer se involucra a nivel territorial con las mujeres, se escucha que es lo que estaban necesitando, qué es lo que exigían a las instituciones de Estado, por ello se hizo un reporte para cada una de las instituciones, las cuales acogieron muy bien la información de parte de las mujeres a nivel nacional.

"Seguimos trabajando en función de ese diagnóstico que nos arrojó muchos datos, por ejemplo, la celeridad en los procesos dentro de las instituciones, cómo iniciar un proceso de demanda por pensión alimenticia, el reconocimiento de los tipos de violencia, cuáles son mis derechos humanos, adónde puedo ir cuando son violentados y así hemos llegado a nivel territorial; y es importante también destacar el trabajo que realizamos con el Ministerio de Educación (MINED) y el Centro Nacional de Universidades (CNU), para fortalecer esta temática con jóvenes y adolescentes y también dando una visión un poco más amplia de los derechos humanos de niñas y niños que es de gran importancia".

¿Estamos visibilizando más los casos o hay un incremento de la violencia?

Johana Flores enfatizó que ahora se dan a conocer más los casos de violencia. Ya la mujer, la familia, la comunidad, está entendiendo que eso no es natural, no está naturalizando la violencia, sino que está reconociendo que es un hecho que es un delito y que debe ser denunciado, darse a conocer.

Aspecto que debe verse de manera positiva, esa sensibilización de las personas de ver que eso es incorrecto, que no se puede estar dando y que tenemos que ir fortaleciendo esa conducta, esa visión de nuestras comunidades de estar vigilantes ante cualquier situación, poner las denuncias o ante cualquier situación también implementar las alertas para prevenir que no ocurra un hecho que no deseamos que suceda para nuestras mujeres y nuestras niñas sobretodo, agregó Flores.

Por su parte, Padilla destacó que es importante mencionar el uso de las redes sociales y el rol que juegan los medios de comunicación. "No es que ha habido un aumento en la violencia, sino que hay una visibilización de parte de los usuarios de las redes sociales y los medios. Es algo positivo porque estamos alertando a la sociedad sobre esta problemática que ha estado ahí, que se ha estado trabajando, pero que tenemos que continuar avanzando en esa materia".

Desde la promoción de la denuncia, a nivel regional hay una preocupación por parte de "nuestros homólogos en la región", es decir, otros ministerios o entidades gubernamentales que trabajan el tema de mujer, de que el aumento de la violencia o la denuncia es un problema, "pero para nosotros en Nicaragua no es un problema que aumente la denuncia, es un logro que hemos obtenido de la campaña Mujeres por la Vida, porque cada mujer que se acerca a una Comisaría, porque cada mujer que va al Ministerio de la Familia a buscar una información, se acerca al Ministerio de la Mujer para obtener mayores datos sobre lo que le está ocurriendo, es un logro para nosotros como Gobierno", expresó Padilla.

Logramos captar la atención de las familias, logramos captar la atención de los miembros de la comunidad para estar alertas sobre este tipo de violencia y garantizamos que haya credibilidad en nuestras instituciones, porque no es un discurso, realmente la Policía Nacional ha demostrado efectividad en la resolución de los casos, enfatizó Padilla.

El Ministerio de la Mujer recientemente ha impulsado un diplomado de derechos humanos y equidad de género, iniciado el día sábado y en este participan servidores y servidoras públicas del Ministerio de la Familia, MINED, Tecnológico Nacional, MEFCCA, MIGOB, Policía Nacional, es decir, hay bastantes servidores que están trabajando en función de ejecutar una política pública que empodera a la mujer, por ejemplo, desde la parte económica el MEFCCA, pero desde la tecnificación, el Tecnológico Nacional.

Fortalecer a los servidores y servidoras públicas en conciencia de derechos humanos con una apropiación sobre las leyes y de un trato más humanizado a las personas que se acercan a estas instituciones, va a venir a fomentar también ese sistema integral.

El tema principal para poder hacerle frente a esta situación de la violencia es la educación / TN8

Así mismo trabajar con el MINED y el CNU ha fortalecido el conocimiento de la propias leyes a través del sistema educativo, pero el Ministerio de Salud (MINSA) no se queda atrás, "estamos llegando a las casas maternas y no estamos metiendo al "corazón de las montañas" como ministerios", dijo Padilla.

El tema principal para poder hacerle frente a esta situación de la violencia es la educación, y para llegar a la educación, a un proceso de sensibilización tenemos que partir desde la práctica, la vivencia de los valores que fortalecen a las familias, en ese sentido, MIFAMILIA ha desarrollado la cartilla Signos y eñales de alerta para prevenir la violencia, que contiene de manera sencilla las mismas, para conocer, prevenir y salir de un círculo de violencia, analizó Flores.