Disminuye lista de espera para reemplazo de rodilla en Hospital Manolo Morales

Foto: Cirugías de rodillas gratuitas en el Hospital Manolo Morales / TN8

El Hospital Manolo Morales continúa con las jornadas quirúrgicas de reemplazo de rodillas, cabe destacar que estas se realizan cada miércoles con el fin de disminuir la lista de espera. Este miércoles se operó a ocho pacientes, entre ellos hombres y mujeres.

"Hoy haciendo un esfuerzo del servicio en el hospital, se están realizando operaciones de reemplazo de rodilla y cadera totalmente gratuitas, ya que de esta manera apoyamos a los ciudadanos de escasos recursos", comentó el Doctor Francisco Somarriba, responsable de docencia del servicio de ortopedia.

Atención rápida y eficiente

Los pacientes que fueron intervenidos quirúrgicamente aseguraron sentirse contentos, pues no se imaginaban que sus operaciones serían en un corto plazo de espera.

"El lunes yo solo vine a una cita al hospital de manera normal, en eso el doctor me preguntó que si estaba dispuesta a operarme, yo le dije que sí y él me respondió que ya el miércoles me podía operar. Yo me asombré por la rapidez en la que pasé, porque tenía entendido que eran largas las listas de espera. Confiando en Dios y en los médicos espero salir bien de esta operación", expresó María Elsa López, paciente.

La cirugía de rodilla se realiza mayoritariamente de manera ambulatoria. El paciente entra a la sala de procedimientos y en un cuestión de horas se encuentra en recuperación, sin experimentar mucho dolor o incomodidad.

Con esta intervención de rodilla los pacientes recuperan rápidamente su movilidad y pueden realizar actividades cotidianas en poco tiempo.

Cabe destacar que esto se realiza como parte del compromiso que tiene el Ministerio de la Salud con la población ayudando a las personas de escasos recursos económicos, esto es posible gracias al Gobierno de Nicaragua quien vela por los pobladores nicaragüenses.