24 de agosto: Estas son las noticias de Nicaragua con las que debés iniciar tu día

40 aniversario de la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización



115 mil jóvenes del ejército de alfabetización con la Gran Cruzada Nacional cumple 40 años Foto: TN8

La insurección cultural que iniciaron 115 mil jóvenes del ejército de alfabetización con la Gran Cruzada Nacional cumple 40 años, este domingo 23 de agosto, 4 décadas en las que adultos y jóvenes no han cesado en la tarea encomendada por el comandante Carlos Fonseca Amador.

Después de la enorme gesta iniciada el 23 de marzo de 1980, Río San Juan fue el primer territorio libre de analfabetismo.

"Esta mañana del 23 de agosto, estar bajo este inmenso sol, muy emocionados muy alegres y muy enamorados de lo que hemos hecho a lo largo de estos 40 años. Seguimos siendo jóvenes como cuando llegamos a la plaza de la Revolución con una gran alegría, con una gran felicidad de haber logrado grandes cosas, quizás una de las grandes cosas era haber bajado de 64% al 12.9% (el analfabetismo) pero esos números no son lo importante, lo importante es que cada campesino ya no iba a poner el dedo gordo manchado en un papel", expresó el profesor Orlando Pineda, presidente de la Asociación de Educadores Populares Carlos Fonseca Amador. Nota

Policía implementa plan eliminación de "motos ruidosas" en Carazo



La población aplaude esta medida que la policía ha retomado, pues ya han habido muchas quejas en torno a estos casos. Foto: TN8

El día sábado se efectuó el plan especial en el municipio de Diriamba para ocupar motos con resonadores, sin documentos y bicicletas sin luces.

Teniendo como resultado 12 bicicletas por andar de noches sin luces o reflectores,15 motocicletas ocupadas, de estas 7 con resonadores 6 sin licencia y 2 sin ningún documento.

Además 2 motos taxis por andar con resonadores, todos estos vehículos serán regresados una ves legalicen su situación y las motos con resonadores les serán eliminados, porque esta es una queja de la ciudadanía del ruido que hacen. Detalles

Hombre muere atropellado por un camión



Foto: Indigente muere al ser atropellado por camión/TN8

Un hombre indigente de 25 años de edad falleció propiamente en los semáforos de la Ceibita tras ser impactado por un camión.Tras el hecho el conductor del vehículo pasó por encima del cuerpo y se dio a la fuga de manera inhumana.

Según el conductor de un carro quién prefirió mantener su nombre anónimo, expresó que él se encontraba detenido en el semáforo, cuando el conductor del camión impactó al indigente y tras percatarse del atropellado no se preocupó ni por un instante por la condición del hombre y escapó del lugar pasando por encima del fallecido, a pesar que el testigo intentó darle persecución no logró detenerlo, sin embargo, capturó un video con su celular mientras lo seguía, lo que permitió obtener las características del vehículo, el cuál era un camión de color azul, placa M 162 479.

El testigo expresó que aparentemente el conductor del camión andaba en estado de ebriedad pues durante la persecución logró acercarse a la ventana y gritarle que se detuviera y el fugitivo más bien lo ofendió y le "echo el camión encima". Nota completa

Estilista fue salvajemente golpeada por su ex pareja



Foto: Mujer es agredida por ex pareja causándole daños en el rostro/TN8

Un hombre intentó asesinar a su ex pareja, atropellándola con su vehículo y una vez sobre el pavimento procedió a golpearla salvajemente utilizando como arma una pesada cadena, en el barrio Monseñor Lezcano en Managua.

La agresión dejó a Alma Martínez con la mandíbula desencajada, desprendimiento de 6 piezas dentales y heridas profundas en el rostro y cabeza que meritaron puntadas en un centro asistencial. Al parecer el desalmado sujeto de nombre Carlos Santiago Lanuza Torrez, actuó con alevosía, premeditación y ventaja puesto que la sorprendió cuando esta ya iba hacia su casa. "Me atropello con el carro, después perdí el conocimiento y me pegó varias veces con una cadena, me fregó mi cara, al acompañante que andaba conmigo le pegó, lo dejó inconsciente y lo llevaron al hospital, le rajó la cabeza", dijo la joven con mucha dificultad para hablar.

"Yo llego hasta la esquina de aquí y veo a la mujer que está ensangrentada, y yo se que no puede ser del accidente, el hombre ese le pegó como 7, 8 veces en la cara, pero para mí que solamente era con el puño, el se acomodó (se agachó e hizo señas con las manos como le daba), en esa forma se puso, es una cobardía de un hombre, a las mujeres no se les debe tocar", José Félix Munguia, habitante de esa zona. Lea más