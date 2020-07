Médicos nicaragüenses actualizan conocimientos sobre técnicas quirúrgicas

Foto: Médicos cirujanos de Nicaragua en conferencia sobre técnicas quirúrgicas / TN8

Médicos cirujanos del sistema público y privado de salud de Nicaragua participaron en una conferencia virtual con especialistas internacionales en la que abordaron la actualización de técnicas quirúrgicas laparoscópicas.

El encuentro fue desarrollado en el Hospital Escuela Dr. Fernando Vélez Paiz, este jueves, y presencialmente participaron 60 médicos.

Te interesa: Nicaragua presente en reunión de la OMS sobre respuesta a la pandemia

"También estamos conectados con todos los departamentos de Nicaragua, teniendo un total de 350 médicos cirujanos compartiendo las actualizaciones médicas y estamos impartiendo tres temas tanto de actualizaciones médicas sobre promoción y prevención de la salud, así como temas específicos de la especialidad de cirugía general como tratamientos laparoscópicos, así como manejo de enfermedades de reflujos", explicó la Dra. Virginia García, directora del Hospital Vélez Paiz.

Foto: Médicos cirujanos de Nicaragua en conferencia sobre técnicas quirúrgicas / TN8

En Nicaragua constantemente los médicos del sistema público de salud participan en este tipo de sesiones para especializarse en mayor medida para la práctica de cirugías mínimamente invasivas.

Personal especializado y capacitado

"En todas las unidades del Ministerio de Salud está el personal entrenado y capacitado y con los equipos necesarios para hacer una cirugía laparoscópica de vesícula; anteriormente para hacer una cirugía de vesícula el paciente tenía que pasar por una cirugía abierta; entonces son temas de actualización que todos los médicos debemos tener dentro de nuestro perfil", señaló la Dra. García.

"Tenemos que tener el instrumental, pero también tenemos que tener la capacitación de nuestro recurso humano, nuestros médicos y cirujanos para poder realizar este tipo de cirugías y esto es lo que se está haciendo en este momento, conferencias internacionales que aunque tengamos ciertas limitaciones por lo que estamos viviendo a nivel mundial, lo podemos hacer tecnológicamente", expresó el Dr. Alejandro Lemus, cirujano del Hospital Vélez Paiz.

Foto: Médicos cirujanos de Nicaragua en conferencia sobre técnicas quirúrgicas / TN8

Este tipo de cirugías representa para los pacientes la posibilidad de una recuperación más rápida y sin complicaciones.

"La ventaja de la cirugía de mínimo acceso, cirugía mayor ambulatoria, es decir, a nuestros pacientes programados los esperamos el día de hoy, si es una cirugía no complicada en 4-6 horas el paciente lo estamos regresando a su casa si no hay mayores complicaciones. Eso diminuye riesgo de infecciones tanto en el sitio quirúrgico como de infecciones por el contexto epidemiológico. No podemos dejar de darle respuesta a la población con sus otras necesidades, con sus otras patologías y tenemos que continuar laborando", indicó la Dra. Jazmina Gómez, especialista en cirugía general.