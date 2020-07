Docentes asumen el reto de fortalecer la educación con las teleclases

Foto: Las teleclases inician a las 8 de la mañana con educación inicial/TN8.

La preparación pedagógica y metodológica de Teleclases de la modalidad de preescolar, primaria y secundaria, han sido todo un reto para los docentes del MINED que por segunda semana consecutiva están impartiendo la enseñanza totalmente en vivo por canal 6, "Nicaragüense por gracia de Dios".

“Esto es muy significativo, somos parte de un proyecto histórico en Nicaragua en temas de educación, que ha implicado tener un rol formador y capacitador como equipo técnico, donde tuvimos encuentros con los docentes; ensayando, cómo desarrollar una teleclases en 30 minutos en televisión, qué recurso utilizar", sostuvo la responsable de televisión educativa, Tamara Martínez.

"Hay un compromiso muy importante de parte de los docentes y manejan muy bien su contenido se podría decir que tenemos docentes de lujo. Hay sus detalles como todos tenemos errores, pero ellos no son comunicadores, entonces estamos empujando este proyecto, estamos en el proceso colaborativo y desde la producción podemos decir que ha sido enriquecedora la experiencia”, continuó.

Esta iniciativa educativa del Gobierno de Nicaragua es parte del receso escolar intersemestral 2020, las cuales además de ser transmitidas por Canal 6, "Nicaragüense por Gracia de Dios", también está en Canal 15, Señal Educativa y Cultural; Radio Nicaragua y todos los portales educativos del MINED.

Aprendizaje integral

"Al inicio me sentía nerviosa como todos yo creo aquí. Está es una experiencia nueva, todo es en vivo no es algo pregrabado y entonces una experiencia satisfactoria y de mucho aprendizaje para nosotros también los maestros porque esto no está ayudando a nosotros también a tener más seguridad y a prepararnos para todo lo que nos venga", precisó la docente de educación inicial Ingrid Áreas.

Las teleclases inician a las 8 de la mañana con educación inicial, posterior educación especial, después primaria a las 11 de la mañana, luego hay un corte, luego inician con educación secundaria que va de la 1pm a las 5:30 de la tarde.

"Excelente experiencia maravillosa, yo pensé no poderlo hacer y aquí estoy estoy feliz, me siento alegre por poder ayudar a nuestro buen Gobierno que está favoreciendo este gran apoyo a los niños, a los padres y a todos en general. Yo tengo 34 años de estar en la docencia empírica 22 años y tengo 12 años de pertenecer a las filas institucionales del Ministerio de Educación", comentó Yelba Carolina Zúñiga, licenciada en física matemática.