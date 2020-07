FMI valida acciones económicas de Nicaragua frente al COVID-19

Foto: Panorama de la vista en Managua / TN8

El paquete económico que puso en marcha Nicaragua ha sido reconocido por el Fondo Monetario Internacional, FMI, entidad que ya ha destacado los protocolos que se han ejecutado para hacerle frente al coronavirus.

Es así que el FMI ha dicho que los casos confirmados por la contagiosa enfermedad se han tratado de acuerdo a los protocolos dictados por las instituciones internacionales correspondientes, y se han avalado las medidas como la declaración de alerta, la vigilancia epidemiológica a nivel nacional y el control sanitario terrestre, aéreo y marítimo.

“El Ministerio de Salud supervisa y proporciona informes semanales sobre el estado de los brotes en el país. Los médicos y el personal de salud pertinente del Ministerio de Salud han recibido capacitación sobre prevención, detección, contención y tratamiento de COVID-19 e intercambiaron experiencias sobre estos temas con expertos internacionales”, sostiene el análisis del organismo financiero.

De manera paralela, el FMI elogió la entrega de alimentos, así como el paquete financiero para relajar las deudas y dinamizar el crédito.

“El Gobierno ha seguido dando prioridad a los programas para fortalecer la red de seguridad social, incluida la provisión de paquetes de alimentos entre las familias vulnerables. 60 mil paquetes de comida fueron distribuidos en abril. El 26 de mayo de 2020, la Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMI) introdujo una reforma temporal (desde el 1 de julio de 2020 hasta el 30 de junio de 2021) a la "Norma sobre la gestión del riesgo de crédito para las instituciones de microfinanzas" a fin de reducir los requisitos específicos de provisión para las carteras de préstamos personales de estas instituciones”, explica la nota.

Medidas financieras

Destacó que en junio el Banco Central de Nicaragua bajó los requisitos de reservas en moneda nacional y durante el 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2021, las entidades financieras podrán reducir la proporción de reservas requeridas en moneda nacional, así como seguir otorgando créditos.

El FMI dijo que “el 19 de junio de 2020, la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) emitió una regulación financiera temporal, permitiendo a los bancos y otras instituciones financieras negociar, a solicitud de sus clientes, un aumento en el vencimiento de sus préstamos y / o una moratoria sobre los pagos mensuales de hasta 6 meses sobre los créditos otorgados antes del 31 de marzo de 2020, sujeto a ciertas garantías. Los prestatarios pueden solicitar beneficiarse de esta medida hasta el 31 de diciembre de 2020”, sostiene.

“En la misma fecha, el SIBOIF emitió otra regulación financiera temporal que redujo el pago mínimo mensual para tarjetas de crédito del 3 al 2 por ciento de la deuda total, incluidos los intereses. Esta medida estará vigente hasta el 31 de marzo de 2021”, observó el Fondo Monetario.

Medidas acertadas

“El Fondo Monetario está haciendo un monitoreo constante del desempeño de las economías de América Latina, en ella se evalúa lo que hace Nicaragua, esto es para aquellos que dicen que aquí no se hace nada, el FMI acaba de reconocer que Nicaragua está adoptando medidas paliativas para contrarrestar los efectos que está teniendo en la economía por el coronavirus, es decir una serie de medidas que el FMI está reconociendo. Abonado a eso hay que observar que las exportaciones han sido buenas, no hemos parado de producir, no hemos parado de exportar, pero estamos mejor de lo que otra gente cree y lo está reconociendo el Fondo Monetario”, analizó Adolfo Pastrán, director de Informe Pastrán.

“Es un tapabocas para esos catastrofistas, que todo lo ven negro, que ponen un panorama desolador y que la realidad va demostrando poco a poco cuán equivocado han estado en esas proyecciones negras por intereses políticos. El Fondo (Moneterio Internacional) está viendo que Nicaragua está tomando medidas adecuadas para reimpulsar la economía, tomar decisiones que reduzcan y que tenga el menor impacto posible de daño en la economía”, apuntó Pastrán.

La semana pasada el Banco Central inyectó 4 mil millones de córdobas al sistema financiero y se anunció una baja de 3 por ciento a la tarifa de energía.