Lo que necesitás saber para adquirir una vivienda en Nicaragua

Foto: Olivia Cano, codirectora de INVUR, en Estudio TN8

Este jueves en el programa Estudio TN8 se abordó el tema de la Expo Vivienda 2020, feria que se estará realizando este viernes, sábado y domingo en el Centro de Convenciones Olof Palme, en horario de las 10:30 de la mañana a las 7:00 de la noche.

Aquí se estarán exponiendo de 13 proyectos certificados de viviendas de interés social, más cuatro que están en proceso de verificación. De estos, 10 son pertenecientes a Managua y tres que son de otros departamentos.

Lee también: Más testimonios de nicaragüenses que han vencido al COVID-19

Como invitada al programa estuvo Olivia Cano, co-directora del Instituto de la Vivienda Urbana y Rural de Nicaragua, INVUR, para explicar a detalle lo que las personas pueden encontrar en la Expo Vivienda 2020.

"Las familias que asistan tiene posibilidad de tener toda la información en un solo espacio. Recomendamos que vayan, que se informen, que visiten cada stand y que conozcan todas las ofertas", dijo Cano.

Derecho a la vivienda para las familias

Foto: Olivia Cano, codirectora de INVUR, en Estudio TN8

Comentó que las viviendas de interés social es algo que el Gobierno viene promoviendo desde el 2009 con la aprobación de la Ley de Incentivo a la Vivienda, pensado en apoyar a las familias nicaragüenses a que tengan un mejor hogar, restituyendo así sus derechos.

Mencionó también que el proceso para adquirir a uno de los créditos de vivienda "sin retrasos debería durar cuatro meses. Hay etapas que dilatan por el tiempo de seleccionar la casa, apartarlo, dar un aporte (...) normalmente son 200, 150 dólares de prima. Decimos prima, pero la prima está subsidiada por el Gobierno, pero es un dinero con el que se aparta la vivienda".

Cano recomendó que además de ir a conocer todo lo que son los detalles de cada proyecto de viviendas que estará en esta feria, lo importante es también ir al terreno de cada uno de estos, sobre todo en aspectos de ubicación, accesos y en sí las características del inmueble.

Financiamiento

La funcionaria de INVUR explicó que gracias a los acuerdos del Gobierno con el BCIE, es que hay recursos para estos créditos de viviendas de interés social, ya que desde 2018 que la banca comercial en el país no está ofertando este servicio.

Así mismo habló del proyecto Bismarck Martínez, que está aplicándose en todos los municipios del país.

"Las alcaldías ponen el terreno y ponen el crédito mas accesible a las familias. A raíz de que hay un nuevo programa, modificación de la ley, esto va a ampliarse, con el BCIE; con viviendas de interés social con valores menores a 18 mil dólares con un subsidio mayor, que ahora es de 3 mil 500 dólares en casi todos los municipios del país", afirmó.

Requisitos

Foto: Olivia Cano, codirectora de INVUR, en Estudio TN8

Las personas que quieran acceder a una vivienda deben conocer los requisitos fundamentales. Entre ellas está la negativa de bienes, ser nicaragüense y un salario mínimo -gracias a la modificación de la ley- de 5 mil córdobas mínimo y un monto máximo equivalente a 4 salarios mínimos o alrededor de 20 mil córdobas.

Cabe señalar que en cuanto al salario puede ser mancomunado como ingresos familiares, además no está enfocado únicamente al empleo formal sino también al informal. Para esto se debe certificar los ingresos con un CPA (Contador Público Autorizado) y así llevar todos los papeles en orden.

En cuanto a la edad, el tope es de 56 años, para un crédito de 15 años. Esto es algo que es estipulado por el seguro de vida y sus propias directrices.

El crédito es una tasa fija por 25 años, en este programa que es "con objetivo social, más que economico. Todos los programas están dirigidos para que la población pueda acceder a esta vivienda", dijo Cano.

Beneficios

Foto: Olivia Cano, codirectora de INVUR, en Estudio TN8

La funcionaria especificó que entre los beneficios de una vivienda de interés social es recibir un subsidio directo de abono a la prima de 2 mil dólares, aunque ahora esto va a ascender a 3 mil 500 dólares.

"Una familia se ahorra por los 25 años de crédito hasta 20 mil dólares de intereses que no van a salir de su bolsa, además de eso la posibilidad de tener un crédito. Como dije, ya que la banca comercial no está ofertando, pero el Gobierno no ha dejado que las familias por falta de crédito no tengan vivienda", indicó Cano.

Entre los precios de las viviendas que habrán en esta feria hay de 18 mil hasta algunas de 30 mil dólares. En las más caras la mensualidad es 200 dólares incluyendo seguro, pero hay otras como en Monte Nebo, que cuesta 10 mil 500 dólares y pueden ser 70 dólares mensuales, y del proyecto Bismarck Martínez que son de 40 dólares mensuales.

Para concluir, Cano señaló lo que el Gobierno ha venido haciendo desde que asumió el poder con el tema de las viviendas de interés social.

"Más de 120 mil viviendas. Y ahora con el nuevo programa del BCIE vamos a poder ejecutar 7 mil viviendas totalmente subsidiadas en varios municipios del país, además de eso 7 mil viviendas dirigidas al sector informal, y 4 mil 600 que están dirigidas al sector formal por la vía de urbanizadoras, pero también están todos los recursos que pone el Gobierno para atender viviendas de extrema pobreza (...) La voluntad politica está encaminada en dignificar la forma de vida de las familias", finalizó.