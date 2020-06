Más testimonios de nicaragüenses que han vencido al COVID-19

Foto:Sin Filtro

La plataforma Sin Filtro continúa siendo la principal divulgadora de los testimonios de personas que han vencido la contagiosa enfermedad COVID-19. Pacientes que logran ganarle la batalla al COVID-19 se sienten muy agradecido ante Dios y con el personal hospitalario.

"Me siento alegre, feliz, gloria Dios y gracias a todos ustedes que cuidaron de mí", dijo paciente recuperado.

"Muy agradecido con todo el equipo técnico desde todos los doctores, enfermeras que me atendieron a tiempo, sin negarnos el medicamento, lo mejor, no me puedo quejar, excelente, muchas gracias ", expresó otro paciente recuperado

La autoridades de la Salud en Nicaragua informaron durante la presente semana que comprende del 16 al 23 de junio, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 347 nicaragüenses con COVID-19 confirmado o probables por clínica.

De la misma forma 251 personas de las que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso, han cumplido con el período establecido.

Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 1 mil 910 personas y continuamos trabajando para dar atención a las familias nicaragüenses.

¿Como se contagia?

En general, se contagia por vía respiratoria a través de las gotas que producen los portadores cuando tosen, estornudan o hablan. Estas secreciones contienen partículas virales que pueden alcanzar a personas cercanas o depositarse en objetos y superficies próximas por un período corto de tiempo.

Cabe destacar que si alguien toca una superficie o objeto contaminado y se lleva las manos a sus propios ojos, nariz o boca, el patógeno encuentra una vía para entrar en el organismo. También se puede transmitir por el contacto humano o por sustancias contaminadas.

Síntomas del Coronavirus:

Fiebre.

Tos seca.

Dificultad para respirar.

Importante destacar otros posibles síntomas:

Congestión, secreción y goteo nasal.

Dolor de garganta.

Dolor de cabeza (cefaleas).

Fatiga.

Dolor muscular.

Escalofríos.

Malestar general.

Diarrea.