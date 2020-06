Más nicaragüenses se recuperan del COVID-19 por efectiva lucha de médicos

Foto: Paciente recuperado de COVID-19 gracias a la atención médica en Nicaragua / Juventud Presidente

Nicaragua sigue dando la batalla contra el coronavirus. El personal médico del Ministerio de Salud no se detiene en trabajar, es por eso, que hay más nicaragüenses recuperándose de esa pandemia mundial.

Son testimonios que confirman que vencieron el coronavirus. Estos pacientes salen de los hospitales, alegres por esta segunda oportunidad de vida, que es posible gracias a Dios y a la buena atención recibida por los galenos nicaragüenses.

Voces de pacientes recuperados

"Me siento bien gracias a Dios, porque ya me siento aliviado, tengo 49 años, soy de Chinandega", expresó Don Pastor Paredes.

"Me llamo Juan Carlos, tengo 43 años, nací en Corinto, gracias a Dios y a ustedes me siento muy bien. Le agradezco por todo lo que han hecho por mí, nunca se me va olvidar", sostuvo Juan Romero en videos que se han hecho virales gracias a Juventud Presidente.

Los médicos cada día están ofreciendo un servicio loable para salvar vidas y dando una atención solidaria a los afectados por esta enfermedad.

"Hay aspectos médicos que uno los puede ver, pero hay otros síntomas que es con los que yo me identifico con mis pacientes ahora, que es el aspecto emocional. Uno piensa más en su mamá, en su esposa, en sus hijos, uno ve el mundo diferente, y me di cuenta que mis pacientes no solo requieren que yo les ponga la inyección, que yo les ponga el suero. Sino que también el paciente que lo tengo ahí, requiere del apoyo de su familia, de conversar con alguien", dijo el doctor Erick Uriarte.

Nicaragua es un ejemplo de amor y vocación de servicio del personal de salud para afrontar sin descanso esta pandemia mundial.