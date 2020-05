Managua: Entregan vivienda digna en el barrio Dinamarca

Foto: Las viviendas dignas continúan cambiando la vida de las familias/TN8

La Alcaldía de Managua (ALMA), entregó la vivienda digna número 10 del cuarto desembolso de la cooperación de la embajada de la República de China Taiwán.

“Sumando los cuatro esfuerzos y estamos hablando de 900 mil dólares que hemos invertido en construcción de estas viviendas solidarias, pero sobre todo segura”, sostuvo Reyna Rueda.

Ésta entrega forma parte del programa social que impulsa el Gobierno Sandinista, la Comuna Capitalina realizó la entrega de una vivienda digna con el apoyo y solidaridad de la República de China Taiwán.

Foto: En total ya suman 282 viviendas construidas/TN8.

“Me siento muy feliz, muy contenta es el mejor regalo que me ha dado mi Presidente, hoy estoy cumpliendo años y estoy recibiendo mi casa es un hermoso regalo sin duda muy bonito, pero viendo la situación en la que estaba era muy crítica, se me mojaban mis hijos y se me enfermaban. Son tres niños los que yo tengo y hoy con este techo voy a estar segura y puedo salir y dejarlos a ellos seguro”, expresó la protagonista Aracely Delgado.

Mejores condiciones

La alcaldesa de Managua, ratificó el compromiso de continuar trabajando para mejorar las condiciones de vida de las familias que más lo necesitan.

“En el caso de Doña Araceli; ella habita aquí con sus tres niños, tres jóvenes con discapacidad y ella necesitaba esta vivienda y nuestro Gobierno uniendo esfuerzos de cariño con ese pueblo hermano, indudablemente agradecemos de corazón por su cooperación siempre para estas familias”, añadió Rueda.

En total ya suman 282 viviendas construidas para el pueblo nicaragüense y el incondicional apoyo del gobierno de China Taiwán. Este esfuerzo surge en el mes de octubre del 2018 el cual ha unido en solidaridad para dar respuesta a las familias que pasan situaciones precarias en tiempos de lluvias.