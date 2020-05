Legado de Sandino vive en proyectos que brindan protagonismo a artesanos y campesinos

Foto: Artesano de Niquinohomo, uno de los tantos que sale adelante gracias a los proyectos de Gobierno / TN8

En Niquinohomo se respiran aires de desarrollo y paz. En este municipio, cuna del General Sandino, las familias han salido adelante con apoyo del Gobierno de Nicaragua que ha hecho germinar la semilla sembrada por el patriota.

Zoyla Muñoz habita en la comunidad Las Crucitas. En su pequeña parcela produce de todo un poco, con lo cual logra salir adelante junto a su familia. Fue gracias a la reforma agraria del primer gobierno sandinista que ella conquistó el sueño de tener un pedazo de tierra.

“Si no tuviera esta tierra no podría cultivar, no podría vivir, porque desgraciadamente mis padres no tuvieron recursos para heredarnos un pedazo de tierra, pero gracias a Dios en los 80 nosotros fuimos beneficiados con la reforma agraria”, dijo la madre de familia y productora.

Ella sigue recibiendo acompañamiento técnico de las autoridades, porque su meta es seguir produciendo para aportar al desarrollo del país. Su historia es la muestra de que los sueños de los héroes y mártires hoy se están cumpliendo.

“En la guerra que tuvimos murieron 50 mil jóvenes, no dijeron que iban a morir, ellos murieron para que nosotros estemos aquí gozando de esta tierra”, expresó Doña Zoyla.

“Para mi Dios utilizó un medio que fue el General Sandino para luchar por los más pobres, para luchar por nosotros”, agregó.

Trabajo y paz

Las ideas de Sandino, su legado y valentía, se ponen de manifiesto en la nueva Nicaragua que también mira al sol de frente, con hijos orgullosos y trabajadores como este joven artesano del bambú que elabora artesanías, principalmente los grandes canastos que se utilizan en los mercados.

“Si nos detenemos no comemos y de esto dependemos, de nuestro producto, estábamos socando que hicieran una cuarentena y ¿Cómo íbamos a sobrevivir nosotros los pobres?”, destacó el joven artesano.

“Con esto he parado mi casita, he criado a mis hijos, y con eso hemos vivido desde hace más de 20 años que mi papa me enseñó a trabajar esto”, refirió Dyeri Moreno.

Otro ejemplo de cómo la Nicaragua que soñó Sandino es hoy una tierra de oportunidades, es el caso de Petrona Morales Gallegos, quien llegó hace mas de 30 años de El Salvador y hoy tiene un taller de madera en que elabora todo tipo de adornos, manualidades y artesanías.

“Hemos hecho este pequeño negocio, esta pequeña empresa, la hemos formado aquí, nos hemos dado a conocer, nos ha dado la oportunidad este país de conocer este mercado, su gente”, comentó la artesana de origen salvadoreño.

Su Taller de Artesanías Acetuno, está ubicado en la ciudad donde Sandino creció, y cuyo legado se materializa en proyectos que dan protagonismo a las familias.

“Nosotros hace poco clasificamos en el proyecto OTOP, Un Pueblo un Producto y elaboramos algunas piezas”, puntualizó Petrona.

Estas son muestras de cómo el país no se detiene, avanza en sendas de paz y progreso para las familias, inspirada en la lucha y legado del General de Hombres y Mujeres Libres.