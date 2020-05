Comunidades educativas reciben charlas para la prevención del coronavirus

En este encuentro se reiteraron las medidas de prevención de enfermedades respiratorias. Foto / TN8

La Federación de Estudiantes de Secundaria de la Juventud Sandinista en conjunto con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud desarrollaron una charla informativa con estudiantes del Instituto Augusto C. Sandino de Ciudad Sandino.

En este encuentro en el que participaron los estudiantes de secundaria se les reiteraron las medidas para la prevención de enfermedades respiratorias, sobre todo del coronavirus.

"Este tipo de foros se están realizando en todos los centros de estudio de Nicaragua con apoyo de los maestros y los directores, que les brindan las medidas de prevención. En este colegio la medida que se está implementando es ubicar a los estudiantes a un metro de distancia y el lavado constante de las manos", dijo Cristian Arevalo, quien es miembro del Consejo Nacional de la Federación de Estudiantes de Secundaria.

En este instituto se han desarrollado campañas informativas para que se implementen medidas y los niños, niñas y adolescentes reciban sus clases en un ambiente seguro.

Foto: Estudiantes implementan el distanciamiento social como medida / TN8

"Es importante para que tengamos mucha precaución y no estemos tocando cualquier cosa que no esté desinfectado con alcohol. Hemos hecho campañas para prevenir el covid-19, las medidas como el lavado de manos que es clave no sólo por esta enfermedad sino para otras como la conjuntivitis y la gripe", explicó Nayelis Elías, estudiante del Instituto Augusto C. Sandino.

"La importancia de este conversatorio es para prevenir esta enfermedad como es la pandemia, por eso estamos sensibilizando a los muchachos, a los jóvenes con ese hábito del lavado de manos en todo momento en la escuela y también lo pongan en práctica en sus casas y transmitan las precauciones, por eso hemos hecho campañas en la comunidad educativa y en las familias. La idea es que vengan a clases sin ningún temor porque practicando el lavado de manos vamos a prevenir esta y otras enfermedades", expresó la directora del Centro educativo, Mayra Rivera.

En este centro de estudios se educan más de 2 mil 800 estudiantes en las modalidades de preescolar, primaria, secundaria vespertina y a distancia.