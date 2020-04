Centroamérica busca reactivación económica en medio de afectaciones del coronavirus

Foto: Un supermercado de Nicaragua con bastante afluencia de personas, dinamismo económico que no cesa / TN8

Algunos países de la región centroamericana reportan estrepitosas pérdidas, un aumento del desempleo y la pobreza como una consecuencia directa del COVID-19, sin embargo, ya están dando señales de apertura.

En Guatemala por ejemplo se van a comenzar a ejecutar medidas nuevas para activar el comercio con una estrategia que impulsará el mercado interno, oportunidades financieras con miras a una recuperación.

Nicaragua mantuvo una apertura económica, al incentivar el sector agropecuario y las metas de producción, las exportaciones de carne de bovino, el café y el oro, reportaron un repunte en el primer trimestre del año, se capitalizaron a emprendedores para que fortalecieran sus ideas de negocios y de manera simultánea un gigantesco trabajo en salud que moviliza a miles de trabajadores en una jornada permanente de prevención y sensibilización frente a la nueva contagiosa enfermedad.

En Costa Rica la Aviación Civil está preparando una serie de protocolos sanitarios para la reapertura del aeropuerto. También los negocios se adecúan a nuevos protocolos para que comiencen a operar salas de cine, salones de belleza, venta de vehículos, gimnasio y escuelas de natación a partir del 1 de mayo.

Foto: Comercio en una tienda de artículos para el hogar en Managua, Nicaragua / TN8

En Honduras se creó un protocolo de bioseguridad para reabrir las empresas, en los últimos días este país se ha visto envuelto por protestas pidiendo comida y trabajo.

En El Salvador las empresas están solicitando con urgencia a Nayib Bukele que les autoricen reiniciar operaciones y desde ya tienen protocolos sanitarios.

Por su parte en los Estados Unidos, el presidente Trump declaró que el gobierno federal no tiene planes de prolongar las medidas de distanciamiento más allá del jueves, serán los estados que van a reabrir la economía en momentos en que están aumentado las protestas y el malestar por la cuarentena. En estados como la Florida ya está el comercio recibiendo a clientes.

Nicaragua tiene 19 hospitales preparados desde hace algunos meses, con el personal capacitado y los recursos médicos, además se han visitado más de 4 millones de hogares para llevar el mensaje de prevención, también continúa una intensa campaña para desinfectar los mercados y unidades de transporte público, en los centros educativos las clases inician con orientaciones de salud y un buen lavado de manos.

“Era de esperarse que la región centroamericana tenía que activarse, es cierto que el comercio internacional está activo, no se ha paralizado el tráfico de mercancías, sin embargo mucho desempleo por esas medidas extremas que tomaron algunos países. Ese encerramiento tiene estresada a la población, la actividad económica paralizada, los pequeños y medianos empresarios prácticamente en la quiebra, hay una presión en todos los gobiernos porque se reactive la economía y están ya tomando algunas decisiones”, analizó Adolfo Pastrán, director de Informe Pastrán, uno de los boletines económicos más influyentes de Nicaragua.

Foto: Adolfo Pastrán, analista político y económico de Nicaragua, opinando sobre las medidas actuales por la economía / TN8

“Costa Rica ya relajó las medidas extremas, está permitiendo la apertura de negocios, se está permitiendo en Honduras lo mismo, el único de los países que mantiene medidas muy rígidas es El Salvador, pero el resto de países de Centroamérica ya están abriendo porque el turismo está afectado, los restaurantes, los bares que son los negocios pequeños y además miles de trabajadores informales”, sostuvo el analista.

Nicaragua desde el pasado mes de enero creó una comisión interinstitucional para redoblar los esfuerzos en los 13 puntos de acceso al país y evitar, contener y atender a la brevedad posible los casos de la nueva contagiosa enfermedad.

Por otro lado, siguiendo recomendaciones de la Organización Mundial de Comercio, este país centroamericano no mandó a confinamientos porque no era el momento, los negocios no cerraron, el trabajo continuó y se adecúa a los nuevos tiempos al instalar métodos de higiene, para proteger el empleo y las estructuras económicas.

El desafío para Centroamérica

“Vamos a tener que ser creativos en crear alternativas de empleos, salvar a los micros, pequeños y medianos, porque los grandes tienen colchones de los cuales pueden sobrevivir, tienen reservas económicas; agresivas campañas de turismo, de generación de empleos, turismo de bajo de costo, que la población pueda visitar lugares a como está haciendo Nicaragua en la actualidad”, apuntó Pastrán.

Entre otras ideas que pueden resultar está el establecer que productos tengan precios más competitivos, abaratar costos, los empresarios pueden bajar un poco sus ganancias, mantener altos niveles de producción.

Nicaragua es de los menos afectados

Foto: Ambiente dentro de un centro de compras popular en Managua, Nicaragua / TN8

“Estamos un poco adelante de los países de Centroamérica, aquí no se ha paralizado la producción agrícola, hay abastecimiento en los mercados, hay estabilidad de precio, la inflación está controlada, no hay especulaciones, la actividad económica persiste, todo mundo está tomando las medidas de precaución”, valoró Pastrán.

Uno de los grupos económicos, más importantes, es la representación de la micro, pequeña y mediana empresa, aglutinada en CONIMIPYME.

“Lo primero que debemos de reconocer es la sabiduría con la que ha actuado, el Gobierno supo resistir a la presión de algunos sectores internos e internacional, por establecer un cierre económico. Nosotros ya vivimos esa experiencia que no fue provocada por la pandemia y vimos la consecuencia de la economía y lo que eso trajo a esta nación. Y nosotros desde el sector privado, la pequeña y mediana producción agropecuaria y los sindicatos, nos hemos planteado que lo primero que debemos de reconocer es esto y queremos pedir que se mantenga”, opinó Leonardo Torres, presidente de CONIMIPYME.

Incentivar la economía

Foto: Leonardo Torres, presidente del CONIMIPYME, hablando de las medidas económicas actuales / TN8

“Tenemos que mantener operando la economía del país porque significaría una caída mayor en este año 2020, si cerramos el país entonces el problema ya no va a hacer la pandemia, el problema va a ser el hambre, el problema va a ser el desempleo, el problema va a hacer que la gente no tenga con que consumir, entonces eso genera no un problema nacional, sino una descomposición social peligrosísima y genera una destrucción de toda la estructura de la economía de la nación”, valoró Torres.

Otros países con más daño

“Si bien es cierto hay afectaciones económicas, no son como otros países, no es como en El Salvador, los empresarios salvadoreños están desesperados, no aguantan más, no tiene un recurso para hacer frente a esto; en Costa Rica está teniendo un efecto muy negativo y gracias a Dios los países empiezan a darse cuenta”, sostuvo Torres.

El Fondo Monetario Internacional alertó que paralizar todo iba a tener consecuencias como por ejemplo la caída del producto interno bruto, las recaudaciones fiscales, las remesas y el turismo.