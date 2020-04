Viviendas dignas transforman la vida de las familias de escasos recursos

Foto: Familias reciben viviendas dignas/TN8

Las autoridades de la alcaldía de Managua ha arrancado la cuarta etapa del programa viviendas dignas, apoyado desde el 2018 por la embajada de la República de Taiwán. Este miércoles el ciudadano Carlos Alberto Solano fue beneficiado con la segunda vivienda construida en este nuevo periodo.

Don Carlos habita en el barrio Recreo Norte, ubicado en el distrito III de la capital.

"Estoy muy agradecido porque mi casa tenía 50 años y no servía y hoy me siento gozo con lo que me han dado hoy", expresó el señor Carlos Solano, que a sus 86 años se moviliza en una silla de ruedas.

Los hijos del protagonista de esta buena noticia, agradecieron la oportunidad que hacen posible las autoridades.

"Primeramente, a Dios le agradecemos esta bendición y al presidente Daniel Ortega y al embajador de Taiwán por este trabajo. La verdad de las cosas que yo como familia me siento feliz porque mi padre tenía una vivienda insegura, yo como hija no tenía las posibilidades, sólo para las cuestiones económicas del hogar", manifestó Yadira Solano, hija del beneficiado.

Tercera etapa del programa

En la tercera etapa del programa, creado por el Gobierno de Nicaragua, fueron entregadas 276 viviendas. En esta cuarta etapa serán invertidos 900 mil dólares para seguir mejorando la calidad de vida de las familias de escasos recursos.

Familias celebran inauguración de su vivienda dig

"En esta cuarta etapa ya llevamos la segunda. Vamos a entregar en esta semana cuatro casas de la cuarta etapa de la entrega con el apoyo incondicional del gobierno hermano de la República de China Taiwán y esto nos da una satisfacción y una alegría porque han sido transformaciones increíbles. Nuestro gobierno sigue cumpliendo todos esos compromisos que tuvo con las familias nicaragüenses", manifestó Reyna Rueda, alcaldesa de Managua.

"Hoy día estamos muy contentos ver este proyecto por parte de la alcaldía de Managua. Nuestros fondos, nuestra colaboración son bien utilizados para hacer obras para las familias que realmente lo necesitan. Tenemos que agradecer a los trabajadores de la alcaldía de Managua porque solamente con el fondo no funciona, lo más importante son las fuerzas que hacen cumplir esas obras", aseguró el embajador de Taiwán, Jaime Chin Mu Wu.

Las autoridades han planteado construir 76 viviendas, durante la cuarta etapa del programa de construcción de viviendas dignas.