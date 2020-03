MINED conmemoró 40 años desde la gran Cruzada Nacional de Alfabetización

Foto: TN8

En conmemoración a los 40 años de la gran Cruzada Nacional de Alfabetización en Nicaragua, el Ministerio de Educación (MINED) realizó un encuentro entre alfabetizadores, personas alfabetizadas, maestros populares y protagonistas jóvenes y adultos de los distritos V, Vl y Vll.

De esta manera celebraron la construcción de una nueva Nicaragua bajo el mandato y sueño del comandante Carlos Fonseca “Y también enséñenles a leer”.

“Hoy estamos Compartiendo con el profesor Miguel de Castilla esas enseñanzas y experiencias, anécdotas y además ese vigor que nos tiene avanzando siempre en una educación de mayor calidad con el uso de la tecnología, buscando

cómo hacer de esta herramienta al go útil para la vida para emprender y prosperar con nuestros protagonistas de la educación de jóvenes y adultos”, expresó Omar Cortedano, Programa de Educación de Jóvenes y Adultos del Ministerio de Educación.

Erradicación del analfabetismo

Por su parte la maestra voluntaria Ivania Bermúdez, del Distrito Vll de Managua, nos comentó que, en su experiencia de casi cuatro años, ha sido satisfactorio enseñarles a alumnos que antes no podían ni escribir su firma en la cédula de identidad.

“Voy sobre 4 años de estar impartiendo clases a jóvenes y adultos y ellos me han tomado mucho cariño a mí, como yo a ellos. Mi experiencia ha sido buenísima, me ha gustado mucho, yo me siento muy contenta y voy a seguir siempre enseñándole a ellos, algunos no sabían ni firmar su cédula y ahora ellos van aprendiendo más, los resultados han sido muy buenos y eso me hace feliz porque ellos me han dicho que van a seguir adelante, hasta llegar a la universidad”, manifestó.

“Les digo yo a mis alumnos que aprovechen toda ocasión, ya que los estudios son gratuitos, las clases son en el mismo barrio, y donde yo vivo les imparto las clase. Me gusta mucho compartir con ellos porque esto permite que sigan adelante, que prosperen, que emprendan y tengan una mejor calidad de vida”, finalizó la maestra Bermúdez.