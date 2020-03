JR habla con J Balvin en Instagram Live; te contamos lo que hablaron

Foto: Cortesía

El comediante nicaragüense JR INN logró una conexión especial, digital y fenomenal con el artista colombiano de música urbana, J Balvin, quien realizó una dinámica a través de su Instagram Live para conectar con fanáticos alrededor del mundo.

Dicha dinámica se hizo con el tema "Amarillo" de este cantante, que lanzó a través de la plataforma de gran auge en la actualidad, Tik Tok. Instó a sus seguidores a que participaran con el challenge en que usaran ropa de este llamativo color, además de hacer una coreografía bastante graciosa.

“Este es mi Tik Tok challenge, es fácil porque yo no me complico. #amarillo voy subir los mejores #colores”, escribió J Balvin en sus redes cuando lanzó este reto viral.

JR no dejó pasar la oportunidad

El comediante, influencer y youtuber nicaragüense no perdió tiempo en querer sumarse a esta iniciativa, por lo que se puso las pilas y subió también un video con ese bailecito, algo que le luce por ese carisma que lo caracteriza.

Luego de pasar como 45 minutos luchando para captar la atención del músico, finalmente éste pidió la conexión con JR INN.

"Todos los seguidores míos escribiéndome, ahorita me estaban regañando todos, porque decían: 'JR, J Balvin te está buscando'. Y yo aquí con el celular conectándome con J Balvin y yo (...) ya llamó a Marcelo, se acabó todo, ya murió todo, ya no me va a llamar. Y cuando llamaste a Anita, mi esperanza se fue disipando, pero sabes, se quedó chiquita mi esperanza, porque la esperanza es la última que se pierde hermano", dice JR en el video en que aparecen ambos.



"La esperanza come menos", respondió el artista boricua.

"Y entonces, a cuando de repente vi que dice, así me dijo mi celular: 'El señor J Balvin ha aceptado su solicitud, por favor JR póngase frente a la cámara. Y yo listo, listo papá. Hermano, New York Times y toda la cosa ah, es increíble...", menciona JR, quien no sale del asombro por haber hecho reír al artista de temas como "Con Altura" y "Bonita".

JR se mostró más que feliz en sus historias de instagram y dijo que con perseverancia se pueden lograr muchas cosas.