Ejército de Nicaragua concluye con éxito el Plan de Resguardo Cafetalero

Foto: TN8

El Ejército de Nicaragua realizó el acto de clausura del plan de protección y seguridad de la cosecha cafetalera en el periodo del 2019-2020 en diferentes municipios de Managua.

La vigilancia y resguardo de parte de la institución era las 24 horas del día todo esto con el objetivo de evitar el abigeato, extorsiones y robos a los productores.

"Durante estos 4 meses nuestros soldados sargentos y oficiales mantuvimos permanentemente bases de patrulla desde los cuales realizamos más de 350 servicios operativos a pie y motorizados, protegimos el traslado de aproximadamente más de dos millones y medio de córdobas", afirmó el Lic.Carlos Eduardo Duarte Orozco, General de brigada

Afortunadamente las cosechas para este año superaron las expectativas y los productores y cafetaleros agradecieron el apoyo de la institución por la seguridad brindada

"Nuestra cosecha claramente cumplió las expectativas porque años atrás había mucha delincuencia, ya el café cuando se iba a cortar no la encontrábamos entonces este año con el resguardo del ejército cumplimos las metas y no sólo en el corte de café si no que los trabajadores del campo también cumplieron sus metas su seguridad. Ttambién la parte del medio ambiente todo lo que es la fauna porque vienen de otros municipios a llevarse nuestra fauna o sea nuestros animales y creo que este año fue muy claro el Avance y el desarrollo que tuvimos con el corte y la seguridad en la comunidad", adujo Lola Del Carmen Equivel, productora del municipio de El Crucero.

Los municipios beneficiados fueron El Crucero, Ticuantepe y una zona rural del distrito III de Managua, todo con el objetivo de proteger la seguridad y tranquilidad de los productores.

Cabe destacar que este plan de protección se ejecuta en todos los departamentos cafetaleros del país y así contribuir a la protección del pilar de la economía nicaragüense, como lo es el café.