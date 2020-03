Nicaragua desarrolla III Foro Nacional de Odontología con especialistas

Foto: TN8

Bajo la coordinación del Ministerio de Salud, MINSA, se llevó a cabo este viernes el III Foro Nacional de Maxilofacial, participando 100 médicos de diferentes hospitales de Nicaragua.

Este foro que se realiza anualmente es con el objetivo de que los médicos especialistas en esta área puedan actualizar sus conocimientos.

"Ahorita tenemos a 100 odontólogos de todo el país, incluyendo maxilofaciales y de hospitales como el Militar, SERMESA, el Hospital Bautista y el de la Policía Nacional", mencionó la doctora Elieth Zamora, del hospital de Ticuantepe.

"Este año principalmente viene para la prevención de la caries dental, que es uno de las principales causas que tenemos a nivel mundial, no solo a nivel nacional, todos sufren de alguna caries dental y lo primero que hacen es no ir al médico por miedo, porque no les gusta; pero este año va dedicado a la prevención, a diagnosticar mejor la caries dental, principalmente a niños y embarazadas", recalcó la doctora Zamora.

Expertos en Nicaragua

Se recomienda a la población en general a que asistan a sus respectivos centros de salud u hospital, ya que Nicaragua cuenta con grandes odontólogos, la mayoría de estos han recibido especialización en otros países, contando con la capacidad de poder atender los diferentes casos de maxilofacial.

"Este foro es en coordinación con la UNAN-Managua. Los docentes que son especialistas se han especializado en Brasil, la UNAN- León, México", destacó la doctora Elieth.

"En el MINSA central tenemos médicos odontólogos generales que están en los centros de salud, hospitales primarios y los maxilofaciales que están en el Hospital Manolo Morales, en el Vélez Paiz y en otras áreas. Invito a toda la población a que se acerquen a los hospitales y centros de salud a hacerce un chequeo odontológico", explicó.

Wilgen Chavarría del Hospital Militar Dr. Dávila Bolaños, dijo que para ellos "es de gran importancia trabajar en conjunto lo que es el MINSA, en la actualización de especialización, en lo que es el gremio de una forma eficaz y de calidad para nuestra población, tanto infantil como adulta".

No hay excusa para que no pueda atenderse, ahora gracias a las acciones del buen Gobierno se cuenta con las clínicas móviles, ahí también se encuentran médicos que podrán atender su caso.