MIGOB inició el año escolar 2020 para funcionarios del país

En saludo al 40 aniversario de la alfabetización, el Ministerio de Gobernación inició el año escolar 2020.

“Es importante que todos estudiemos, que nos capacitemos, estos funcionarios están cursando, primaria, secundaria, técnicos, especialidades en idioma y educación superior, eso es lo importante, que todos nos capacitemos para poder seguir mejorando sobre todo cómo nosotros damos los servicios”, dijo Amelia Coronel, ministra de MIGOB.

El programa de educación de jóvenes y adultos se ha llevado a las diferentes instituciones desde el 2008, con el propósito de que el personal crezca profesionalmente.

“Aquí en el Ministerio de Gobernación y el sistema penitenciario, a los reos y reas les damos también el servicio y lo más importante es que tienen todo el apoyo académico del Ministerio de Educación, tanto técnico pedagógico, como el de los materiales, programas, textos…”, aseveró Sergio Mercado, jefe de la delegación departamental Managua, MINED.

Educación para todos

El gobierno se ha preocupado por la educación de cada uno de los nicaragüenses y tanto los estudiantes funcionarios como los maestros de las instituciones agradecen estos programas, que simbolizan un cambio para el país.

“Actualmente yo estoy terminando mi secundaria, a partir de octubre ya seré bachiller gracias al gobierno, tengo 25 años trabajando en el Sistema Penitenciario y solo con este gobierno pudimos alcanzar este logro”, expresó José Martínez.

“Agradecemos a nuestro buen gobierno que ha restituido el derecho a la educación, nuestros compañeros van a poder superarse, obtener un nivel académico más alto y ellos han logrado ponerle amor al estudio, ya que ellos en su juventud no pudieron realizar sus estudios, y por mi parte como maestra me he enamorado de estos programas”, destacó Kati Soza, docente popular.