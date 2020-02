INC rinde homenaje póstumo al poeta Napoleón Fuentes

Foto: TN8

La tarde de este jueves en la sala Augusto C. Sandino, del Instituto Nicaragüense de Cultura (INC), se rindió homenaje póstumo al poeta Napoleón Fuentes, quien falleció el pasado 15 de febrero, a los 78 años de edad.

Fuentes utilizó la literatura como arma de lucha contra la dictadura somocista, desde la Revista Taller.

"Hoy queremos hacerle este reconocimiento aquí con su familia, con los artistas intelectuales. Napoleón Fuentes es un poeta de los años 40, nació en la ciudad de Diriamba, era abogado, escritor y dirigió por varios años la Revista Taller, la revista muy importante en los años 60 que fue una arma de lucha contra el somocismo", explicó el arquitecto Luis Morales, codirector del INC.

Al homenaje se presentaron artistas y escritores nicaragüenses para acompañar a los familiares del poeta, entre ellos su viuda.

"Me parece una cosa muy hermosa, muy hermosa y no queriéndome hacer la vanidosa, pero creo que él lo merecía; vivió toda su juventud entregado a la poesía, la literatura, al canto y creo que por ese particular fue un hombre que nunca envidió a nadie", expresó su viuda, la Sra. Argentina Aburto Cornejo.

"Yo sé que Napoleón, a pesar de su seriedad y de su parquedad para prodigarse en público en sus últimos años, estará disfrutando este homenaje que le rinde el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través del Instituto Nicaragüense de Cultura, en este Palacio de la Cultura y en el salón Sandino, precisamente", manifestó el escritor Humberto Avilés.

De la obra de Fuentes se destaca el vocabulario contundente contra la dictadura que gobernó por muchas décadas en Nicaragua.

Morales agregó que "fue un poeta muy fuerte, desde su primera aparición con un vocabulario muy directo contra la dictadura, de una poesía dentro del campo social, de la lucha social, se destacó siempre en eso y escribió muchos artículos periodísticos también".

Napoleón Fuentes se desempeñó como Embajador de Nicaragua en México y trabajó para establecer relaciones culturales entre ambos países.