Hijos de trabajadores del MIGOB reciben paquetes escolares

El Ministerio de Gobernación realizó la entrega de mochilas escolares a cerca de 2 mil niños hijos de trabajadores de esa institución y sus dependencias.

Para dar la bienvenida al nuevo año escolar, esta institución a nivel nacional entregó mochilas con todos los útiles escolares a los hijos de los servidores públicos de sus dependencias, como: Migración y Extranjería, Sistema Penitenciario, Dirección General de Bomberos.

“Esta es una mañana de fiesta que trae consigo la alegría la restitución del derecho de estudiar de forma gratuita, con mejores instalaciones, merienda escolar y complementando todo esto con la entrega de mochilas para cada uno de ustedes que están presentes”, dijo la ministra María Amelia Coronel.

“Un año más donde estarán estudiando para cumplir un sueño de ser mejores personas, preparados para ser felices, para brillar, con los valores de solidaridad, generosidad, disciplina; para que cada uno contribuya con un granito de arena a tener una cultura de paz y armonía”, expresó la funcionaria.

Con la entrega de estas mochilas repletas de útiles se contribuye a la economía de los hogares, pues se reduce el gasto en útiles para el regreso a clases.

“Estoy muy contenta por lo que me dieron y la mochila me gustó mucho, gracia a Daniel que me la dio”, comento la niña Maritza Fernanda.

“Me voy a ir muy feliz a mi casa para el lunes empezar y gracias al Presidente y a mi mamá, porque por ella me están dando esto”, valoró la estudiante Jennifer López.

“Me siento muy alegre porque nuestro Comandante y la Compañera Rosario le están dando la mochila a nuestros niños ya que es una gran ayuda para nosotros y para los padres que no tienen”, indicó la bombera Virginia García, en alusión a la entrega de paquetes escolares en todo el país.

Con la entrega de estos paquetes escolares, los hijos e hijas de estos servidores públicos, centinelas de la alegría del pueblo, ya están listos para el inicio de las clases este lunes 3 de febrero.