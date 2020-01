Saludan nacimientos de primeros niños 2020 en Hospital Bertha Calderón

Foto: TN8

Ariagna Francheska es la primer niña que nació en 2020 en el Hospital Bertha Calderón, ubicado en Managua. Ese es el nombre que escogió su mamá Doña Sandra Verónica Gutiérrez de 21 años, quien se siente agradecida por la atención recibida.

La niña de esta capitalina habitante del barrio La Esperanza, nació a las 3:05 de la mañana, pesó 2,710 gramos. Su diagnóstico, según los médicos que la atendieron, es puerperio quirúrgico inmediato por cesárea anterior.

"Yo no me esperaba este nacimiento, porque aún no era tiempo de dar a luz, pero gracias a Dios todo está bien. Cuando me comenzaron los dolores fue como que ya iba salir y yo pensé en la fiesta de fin de año, pensando que me la iba a perder, pero me vine al hospital (Bertha Calderón) y me atendieron muy bien. Fue todo rápido, gracias a Dios la niña está muy bien y yo también, imagínese qué regalo más grande que recibí este 1 de enero de 2020", dijo esta ciudadana de Managua.

Otra de las madres que dio a su niño sano es Doña Haddly Abril González Pacheco de 20 años de edad y habitante del barrio Batahola.

"Ya esperaba mi niño con muchas ansias, lo tuve a las 38 semanas, y gracias a Dios nació bien de salud y agradezco a los médicos y enfermeras que me atendieron muy bien. Yo le pondré Gabriel a mi hijo", dijo esta madre de familia.

Atención de calidad

La doctora Meyling Brenes, directora del SILAIS Managua, acompañó el festejo que tienen las madres de estos niños y niñas que dieron a luz a los primeros ciudadanos nicaragüenses nacidos en el 2020.

"En el Hospital Bertha Calderón hoy tenemos la dicha de poder recibir a cuatro niños y niñas que nacieron en el inicio de este año 2020, este inicio de año que nosotros estamos creyendo primeramente en Dios que va a ser un año de victorias, nosotros estamos esperando muchas bendiciones para Nicaragua con la dirección de nuestro buen Gobierno, por el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo", dijo Brenes.

"El primer nacido fue una niña vía cesárea, los cuatro niños nacieron muy bien con buen peso, las madres con muy buena salud con mucho amor recibiendo a sus hijos en un ambiente de tranquilidad, de paz, de armonía, de gozo, donde nosotros podemos sentir que existe ese sentimiento como nicaragüense de que estamos haciendo las cosas bien y que estamos recibiendo muchas bendiciones de parte de Dios", expresó la galena nicaragüense.

Señaló que se les recomendó a las madres de familia darle el pecho como mejor alimento que recibirán sus niños y niñas.

"Principalmente el apego precoz es fundamental para que exista una buena relación entre la madre y el hijo, el vínculo fortalecerlo a través de la lactancia materna, es el mejor alimento y la mejor prevención para las enfermedades de los niños y niñas", manifestó la doctora Brenes.

Las enfermeras y médicos del Hospital Bertha Calderón que atendieron a estas madres, manifestaron que tienen ese compromiso de brindar a todo paciente salud gratuita con calidad y calidez humana.

"Con mucho gozo, estamos en el hospital Bertha Calderón recibiendo a estas madres y a su bebés también, que fueron las primeras madres que han dado a luz en este hospital, en este día, son las primeras madres del año. Compartir con ellas un cariñito en celebración del nacimiento de estos niños, lo que representa cada bebé para una familia, para una madre trae mucha ilusión, muchos sentimientos, muchos proyectos de vida", expresó la doctora Carmen Cruz, directora del hospital Bertha Calderón.

"A la vez también pidiendo salud para los niños y niñas y para toda su familia, que el Señor les conceda el anhelo de su corazón y que todos sus proyectos sean llevados a cabo. Nosotros con el gran compromiso de darles la mejor atención a ellas y a sus bebés con calidad y calidez. Todos los bebés que nacieron durante este día, han sido niños sanos gracias a Dios", acotó Cruz.

Estos nuevos ciudadanos nicaragüenses, pronto llegarán a sus viviendas, quienes sus familiares les esperan para celebrar el nuevo año 2020.