Las tradiciones de cara al año nuevo que sobresalen en Nicaragua

Foto: TN8.

En la víspera del año nuevo, los supersticiosos ponen en práctica una serie de rituales para recibir el 2020 con dinero, amor y prosperidad.

Desde comprar una ropa interior con estampas de dinero, colocar en la mesa o en la cocina granos de arroz, frijoles, maíz, canela, comer 12 uvas unos minutos antes de recibir el año, sacar una maleta con el pasaporte, son tan solo algunas de las tradiciones más populares".

“Los rituales que desde mi conocimiento espiritual recomiendo siempre, es que activemos en nuestro hogar la energía de las provisiones, la energía material, la energía económica, la energía del dinero, pero lo más importante es la energía del amor y uno de los rituales más importantes que no puede faltar en el comedor de nuestra casa, expresó Aldahir Buenaventura, consejero espiritual.

"Este ritual que es fantástico para que en todo el año 2020, para que no falte el alimento, no falte el dinero y no falta esa energía que viene de Dios, es la que nos provee de prosperidad y abundancia, debemos de usar clavo de olor, maíz, café en grano, canela y este ritual es sencillo y es práctico y funciona muy bien, ponerlo en el comedor de la casa para que no falte en el año 2020 las provisiones en tu casa y se puede agregar el angelito Uriel, qué es el que provee el alimento en el hogar”, continuó.

Te puede interesar: Aprueban presupuesto para ejecutar obras y proyectos en 2020

“Para los que quieren encontrar el amor en el nuevo año, les recomiendo que tengan en su casa, en su cuarto principalmente la imagen de un casamiento, recuerden bien que nuestra mente es simbólica y por lo tanto para que usted pueda grabar una idea en su mente, tiene que utilizar símbolos porque su mente analiza la simbólica", citó.

"Les recomiendo esta imagen y un cirio de color rojo, préndalo a las 12 de la noche y haga la declaración me voy a casar en el año 2020 y sé que vs a hacer muy feliz, hágalo con fe porque sobre todas las cosas es la fe”, invitó Buenaventura.