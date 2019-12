Brindan recomendaciones de cómo actuar ante quemaduras con pólvora

Fotografía: Shirley Rizo/TN8

Ante estas actividades decembrinas como es Nochebuena y Año Nuevo, las familias compran pólvora en los diferentes puestos que se encuentran en toda Nicaragua.

Ello como parte de una tradición mundial que a las 12 de la noche dan la bienvenida al nacimiento del Niño Dios o al Año Nuevo.

Los padres de familia compran a sus hijos diferentes tipos de pólvora para que puedan divertirse, pero producto de eso es que ocurren muchos casos de niños quemados.

Recomendaciones

Autoridades del hospital La Mascota en Managua hicieron un llamado a los padres de familia a tener máximo cuidado y mucha supervisión al momento que el menor esté manipulando la pólvora.

Te puede interesar: Pólvora dinamiza economía de comerciantes en Masaya

“Invitando a todos los padres, tutores, que estén a cargo de nuestros hijos, a que evitemos estas tragedias. Hoy es un día especial, lleno de felicidad y alegría y se puede convertir en una tragedia en cualquier momento, las recomendaciones que damos a ellos es la tutoría en todo el momento, mantenerla de forma permanente”, dijo Fabiola Gutiérrez, subdirectora del hospital La Mascota.

¿Qué hacer si una persona resulta quemada?

“Si pasa la tragedia es acudir a la unidad de salud los más pronto posible, aplicar agua e ir a un centro hospitalario, no aplicar pasta dental, no aplicar café, no aplicar hoja de mango, es importante ir donde el médico que está calificado atender este tipo de casos”, dijo la funcionaria.

“Lo que hay que hacer es supervisarlo y claro, dependiendo de la edad darle el tipo de pólvora que el niño pueda dominar, pero con supervisión y tutoría permanente”, agregó.

Los centros de salud y hospitales estarán atiendo las 24 horas del día, los 365 días del año a toda la población que amerite asistencia médica.