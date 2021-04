"El Puma" prepara show especial para los AMAs 2021 / Chevere.life

Los Latin American Music Awards 2021 prometen un show lleno de sorpresas y grandes estrellas que iluminarán tu pantalla completamente en vivo el próximo jueves 15 de abril a partir de las 7pm/6c.

Por supuesto, uno de los momentos más esperados de la noche será cuando José Luis Rodríguez 'El Puma' reciba el Premio Leyenda por su legado y su brillante trayectoria.

El intérprete de 'Dueño De Nada' estuvo presente en el segundo día de ensayos de los Latin AMAs y, en exclusiva, platicó con Alix Aspe sobre cómo se siente de saber que será honrado en una de las ceremonias más importantes de la música latina.

"Maravilloso, excelente el director musical, la producción, toda la gente, a Carlos Vives, Carlos Rivera, Sofía [Reyes], David Bisbal, de verdad les agradezco mucho estar participando en este reconocimiento", señaló.

El cantante venezolano aseguró que este tributo a su carrera y a su repertorio musical es muy especial, pues considera que después de ser sometido a un doble trasplante de pulmón, la vida le dio una nueva oportunidad para regresar a hacer lo que más ama.

"Significa mucho, Dios me regaló el milagro de volver a la vida para ver estas cosas y para seguir haciendo cosas dentro de mi línea que es la parte musical", compartió con la conductora.

Finalmente, 'El Puma' agradeció a la vida de poder incursionar en diferentes facetas como actor y cantante, sin embargo, se siente satisfecho de haber construido una carrera llena de éxitos.

"A veces miro hacia atrás y yo mismo me canso de lo que uno hace y no se da cuenta. Este reconocimiento para mí es muy importante por que me lo dan en vida", aseguró.

Sin duda, el tributo musical en honor a 'El Puma' que podremos disfrutar en los Latin AMAs 2021 el próximo 15 de abril será uno de los momentos más especiales de la velada.

José Luis Rodríguez cantará algunos de sus más grandes éxitos acompañado de nuevos talentos como Sofía Reyes, David Bisbal, Carlos Vives y Carlos Rivera, presentación que quedará para la historia.