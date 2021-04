Mick Jagger y Dave Grohl estrenan canción juntos: "Eazy Sleazy"

Foto: Colaboración entre Mick y Dave/ Cortesía

A pesar de que los músicos han compartido varias veces el escenario, había existido oportunidad para que los líderes de The Rolling Stones y Foo Fighters grabarán un tema juntos.

Mick Jagger y Dave Grohl, dos de las figuras más importantes dentro del rock en toda su historia, han decidido entrar juntos al estudio de grabación por primera vez y entregarnos esta colaboración titulada «Eazy Sleazy», una canción inspirada en los estragos sociales que la pandemia ha dejado a su paso.

En una reciente entrevista para Rolling Stone, Dave Grohl compartió su emoción de colaborar con uno de los artistas que más lo influyó desde sus primeros pasos dentro de la música.

"Es difícil expresar con palabras lo que grabar esta canción con Mick Jagger significa para mí. Va más allá de un sueño hecho realidad. Justo cuando pensaba que la vida no podía volverse más loca. ¡Y es la canción del verano, sin duda!", expresó Dave Grohl.

Foto: Colaboración entre Mick y Dave/ GETTY

Mick Jagger, por su parte, agradeció el trabajo que Grohl realizó en «Eazy Sleazy», encargándose de toda la instrumentación mientras Su Satánica Majestad canta con ciertas dosis de humor sobre los estragos de la cuarentena.

"Quería compartir esta canción que escribí sobre salir del encierro, con un optimismo muy necesario, gracias a Dave Grohl por tocar la batería, el bajo y la guitarra, fue muy divertido trabajar contigo. ¡Espero que todos disfruten de ‘Eazy Sleazy’!", dijo Mick Jagger.

El músico también compartió al medio estadounidense Consequence of Sound, los retos y facilidades que la pandemia le ha traído como compositor.

"No he escrito muchas canciones al respecto. “Eazy Sleazy” es la única canción que he escrito sobre este tema. Lo escribí muy rápido hace unas semanas, pensé; bueno, también podría hacer una experiencia completa de una manera semi-humorística. Quiero decir, no es nada gracioso, obviamente, porque no es un tema de humor total, pero es una experiencia de tener que estar en un tipo de mundo muy diferente durante todo un año". explicó Jagger.

Dave Grohl, acaba de anunciar The Storyteller, un libro autobiográfico que llegará en octubre aproximadamente.