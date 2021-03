“Justice”, nuevo álbum de Justin Bieber, ya disponible en todas las plataformas / Universal Music.

Justin Bieber finalmente lanzó Justice. Tan solo 13 meses después del lanzamiento de Changes, su sexto estudio de álbum finalmente llegó este viernes 19 de marzo.

La estrella del pop también apoya a organizaciones que “representan cómo se ve la justicia en acción”, para acompañar el lanzamiento del álbum.

El álbum también incluye la nueva pista y video "Peaches", con Giveon y Daniel Caesar, así como apariciones especiales de The Kid LAROI, Dominic Fike, Khalid, Beam y Burna Boy.

The Biebs se une a un equipo completamente nuevo de artistas destacados, que incluyen a Khalid en “As I Am”, The Kid Laroi en “Unstable”, Dominic Fike en “Die For You”, BEAM en “Love You Different”, Burna Boy en “Loved By You”, y la entusiasta colaboración de “Peaches” con Giveon y Daniel Caesar, cuyo video musical también fue estrenado hoy.

Justice también incluye sencillos lanzados anteriormente “Holy” con Chance the Rapper, “Lonely” con Benny Blanco y “Anyone”, todos los cuales llegaron al top 40 en el Billboard Hot 100, así como el recientemente lanzado “Hold On”.

Con más de 75 mil millones de reproducciones profesionales y más de 70 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, Justin Bieber continúa reinando como uno de los artistas más importantes del mundo. Bieber es el artista número uno en YouTube con más de 60 millones de suscriptores en todo el mundo y batió récords mundiales en Spotify con más de 65 millones de oyentes mensuales.