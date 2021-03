Vocalista de BlackPink acaba de estrenar su primer álbum como solista / Nación Rex

Los pedidos anticipados del próximo álbum en solitario de Rosé, del grupo femenino de K-pop BLACKPINK, han excedido las 500.000 unidades a nivel global, ha informado, el lunes, su agencia de representación, YG Entertainment.

La agencia dijo que se trata de una cifra récord para una artista solista femenina de K-pop.

Rosé, conocida como la vocalista principal del cuarteto, lanzó, el viernes pasado, su primer disco en solitario, titulado "R", la letra inicial del nombre de la cantante, que significa su inicio como artista solista. Este martes empezó a vender su álbum físico.

Según la agencia, se vendieron por anticipado 404.318 discos compactos, 49.058 kits y 52.129 discos de vinilo.

El álbum contiene dos canciones, "On The Ground" y "Gone", en cuya composición participó la cantante, de nacionalidad neozelandesa.

Justo después de su lanzamiento, la canción principal, "On The Ground", encabezó el listado de las canciones principales de iTunes en 51 países y regiones, y se situó en el 8º puesto del listado "Global Top 50" del gigante del servicio global de transmisión en continuo de música Spotify.

R llega solo meses después de que BLACKPINK lanzara su primer trabajo de larga duración THE ALBUM. Lanzado el 2 de octubre, el proyecto récord debutó en el puesto número 2 en el Billboard 200, marcando el mayor debut en las listas de un grupo de mujeres en más de 12 años.