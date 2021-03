Anuel AA cuenta quién es su nueva ilusión tras su ruptura con Karol G

Foto: Una alegría que llega a su vida justo cuando sale a la luz la noticia de su ruptura/Referencia

Después de que People en Español confirmara la noticia de la ruptura de Karol G y Anuel AA, el cantante ha compartido que tiene una nueva ilusión a través de sus redes y con una foto de lo más amorosa.

"Mi hijo nuevo", escribía junto a un corazón y acompañando a un video de un precioso cachorrito de la raza english bulldog.

En grande escribía el nombre de 'Vegeta', así ha sido bautizado el peqeñín. Lo cierto es que el artista publicaba emocionado quién le ha devuelto la ilusión en un momento personal complicado.

El artista agradecía al criadero de los animales de esta raza por esta belleza que acaba de llegar a su vida. El momento de la entrega de este bebé bicolor, marrón y blanco, fue compartido por la empresa en las redes.

Una alegría que llega a su vida justo cuando sale a la luz la noticia de su ruptura después de dos años con su ya expareja, Karol G.

La ausencia de imágenes juntos en redes hacía sospechar la posible separación, hasta que este viernes el triste desenlace fue confirmado a nuestra redacción. Lo mejor para ambos en esta nueva etapa y, por supuesto, ¡bienvenido Vegeta!

Si alguien se preguntaba por qué la colombiana Karol G y el puertorriqueño Anuel AA ya no compartían apasionadas fotografías y videos en las redes sociales, la respuesta es sencilla: "ya no están juntos". Así lo confirmó una fuente a People en español. "No son pareja".

Los rumores sobre una posible ruptura iniciaron en noviembre, sin embargo, los tórtolos lograron acallar el run run con diversas publicaciones en su Instagram, en donde se abrazaban, besaban y compartían con su mascotas. "Mi corazón está muy feliz con Karol. Cada día mejor, más que el anterior", confesó Anuel en exclusiva a People en español en enero.

"Uno pasa por un poquito de todo, pero la relación va evolucionando, van cambiando las etapas. Pero gracias a Dios [la relación] está súper bien y estamos felices los dos, y también estamos trabajando".