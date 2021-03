Es oficial: Karol G y Anuel AA "ya no están juntos"

Foto: Los rumores sobre una posible ruptura iniciaron en noviembre/CREDIT: (PHOTO BY ALEXANDER TAMARGO/GETTY IMAGES)

Si alguien se preguntaba por qué la colombiana Karol G y el puertorriqueño Anuel AA ya no compartían apasionadas fotografías y videos en las redes sociales, la respuesta es sencilla: "ya no están juntos". Así lo confirmó una fuente a People en español. "No son pareja".

Los rumores sobre una posible ruptura iniciaron en noviembre, sin embargo, los tórtolos lograron acallar el run run con diversas publicaciones en su Instagram, en donde se abrazaban, besaban y compartían con su mascotas. "Mi corazón está muy feliz con Karol. Cada día mejor, más que el anterior", confesó Anuel en exclusiva a People en español en enero.

"Uno pasa por un poquito de todo, pero la relación va evolucionando, van cambiando las etapas. Pero gracias a Dios [la relación] está súper bien y estamos felices los dos, y también estamos trabajando".

Trabajo juntos

Tal parece que al igual que Jennifer López y Alex Rodríguez, los esfuerzos que hicieron por mantenerse unidos no resultaron.

Pero señores, que quede claro, el que no hayan sido afortunados en el amor, no impedirá que en lo profesional este par siga haciendo mancuerna. People en español también confirmó que los intérpretes seguirán trabajando en un nuevo proyecto musical y próximamente estrenarán una canción en conjunto.

Fue en el 2018 durante un concierto en conjunto que la pareja dio a conocer que mantenían un noviazgo.