Joey Montana comienza el año lanzando su nuevo tema "Bebé" junto a Boza

Joey Montana comienza el año lanzando su nuevo tema "Bebé" / Universal Music

El cantante panameño de música urbana, Joey Montana, estrenó la noche de este jueves el sencillo titulado "Bebé", el cual interpreta junto a su colega Boza.

La colaboración entre ambos fue bien esperada, pues es la primera vez que los intérpretes unen su talento para una producción; y precisamente para interactuar con su público hicieron un Live a través de sus cuentas de Instagram, lo que posteriormente fue publicado por Montana en la mencionada red social.

"Contento por tu éxito bro, no te imaginas lo feliz que me siento por todo lo que te está pasando, por todo lo que estás viviendo, yo sé lo mucho que te ha costado y lo mucho que le cuesta a los panameños salir y tener algo por fuera...todas las cosas que te están pasando te las mereces...gracias por participar en el tema...", expresó Montana a Boza.

Por su parte, Boza le agradeció por la oportunidad. "...significa mucho para mi, ya que tú eres un artista muy renombrado y muy querido afuera también, y tú sabes hermano, la unión hace la fuerza, estamos muy agradecidos por tomarme en cuenta...".

"No te puedo señalar no he sido un santo, era pa' siempre pero nada dura tanto, perdona, a veces el amor se estaciona en el lugar de otra persona, por eso no funciona, ya no eres mi bebé, eres mi excusa pa' salir a beber, si estoy borracho yo te llamaré, y si no llamo ya te superé...", dice parte del nuevo sencillo, el cual también cuenta con su videoclip.